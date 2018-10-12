زكريا ناصف يكشف سر إصابات لاعبي الأهلي المتعددة

كشف الكابتن زكريا ناصف، عن أسباب إصابة 14 لاعبا من النادي الأهلي بعدد من الإصابات المختلفة خلال الفترة الماضية، نافيا أن تكون الأحمال سببا في حدوث ذلك.



وأضاف ناصف، خلال برنامج "الماتش" على قناة صدى البلد، أن قائمة المصابين سعد سمير شد في الخلفية، ميدو جابر شد في الخلفية أيضا وصلاح محسن شد في الأمامية وحسام عاشور شد في الضامة ومحمد الشناوي شد في الضامة، وقطع في غضروف الركبة لمحمد نجيب، وكدمة في الركبة للاعب أحمد فتحي، ومزق في الضامة للتونسي علي معلول، وقطع في الضامة للاعب رامي ربيعة، والمغربي وليد أزارو إجهاد عضلي عام، وعمرو السولية عائد من الإصابة بالعضلة الضامة ومعه مروان محسن، وأخيرا باسم علي عائد من مزق في الضامة.



وأكد الكابتن زكريا ناصف، أن هناك عوامل أخرى للإصابة عدم الإحماء الجيد للاعب والتغذية والسوائل ليست مقننة، وفي حالة عدم الالتزام بها يتعرض للشد والإصابة، ومن ضمن عوامل الإصابات التعرض لضغط نفسي.