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رياضة

صدى البلد يكشف تفاصيل فضيحة هزت الملاعب البلجيكية

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 05:21 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
كشف مجدي يوسف، مراسل برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي زكريا ناصف على قناة صدى البلد عن آخر تطورات الفضيحة التي هزت الملاعب البلجيكية.

وأضاف يوسف أن تلك الفضيحة تتمثل في عمليات غسيل أموال في المباريات ورشاوى للحكام واللاعبين، مثل نادي رويال أندرلخت وغيرها من الأندية الكبيرة في الدوري البلجيكي.

وأشار مراسل برنامج "الماتش" في بلجيكا إلى أن تلك الفضيحة سببت انهيارا للكرة البلجيكية ومن ضمنها غسيل أموال من خلال بيع للاعبين وعمليات تهرب ضريبي من الأندية واللاعبين والوكلاء.

وكشف أن جهات التحقيق في بلجيكا قد تصدر قرارا بإيقاف الدوري البلجيكي، بعد ضبط 9 ملايين يورو كهدايا للحكام واللاعبين من أجل تغيير نتائج المباريات.

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