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رياضة

عماد النحاس يكشف ما فشل مانويل جوزيه في تغييره داخل الأهلي ..فيديو

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 05:00 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
قال عماد النحاس، نجم النادي الأهلي السابق، إن البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني للنادي الأهلي الأسبق حاول كسر قاعدة اختيار كابتن الفريق بالأقدمية داخل الأهلي في أعوام 2006 و 2007 ولكنه فشل.

وأضاف النحاس، خلال لقائه مع الكابتن زكريا ناصف، ببرنامج "الماتش"، على قناة صدى البلد، أن مانويل جوزيه لم يستطع تغيير ذلك في النادي الأهلي.

وأوضح أن الأقدمية ممكن أن تكون للاعب لا يتواجد أساسيا مع الفريق ولابد أن يكون لاعبا أساسيا ويمتلك شخصية قيادية ولديه غيره على النادي ويكون مقنع ومؤثر في زملائه ويستطيع أن يعمل على تحفيزهم.

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