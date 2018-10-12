ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

كريم السعيدي: نقاط سلبية في قرار اعتبار لاعبي اتحاد شمال أفريقيا محليين.. فيديو

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 03:48 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
قال كريم السعيدي، كابتن منتخب تونس السابق، إن قرار اتحاد شمال أفريقيا والذي يضم مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب باعتبار اللاعبين من هذه البلدان لاعبين محليين، به عدة نقاط إيجابية وسلبية.

وحدد السعيدي، خلال مداخلة هاتفية مع الكابتن زكريا ناصف خلال برنامج "الماتش" على قناة صدى البلد، النقاط السلبية، هو تأثر المنتخبات العربية بذلك القرار مع عدم وجود زيادة في اللاعبين المحليين ويؤدي إلى ظهور لاعبين أخريين من دول اتحاد شمال إفريقيا.

وأشار كريم السعيدي، كابتن منتخب تونس السابق، إلى أن اللاعبين من دول اتحاد شمال إفريقيا سوف تؤدي إلى اختفاء المواهب المحلية.

وأكد أن تجربة اللاعبين التونسيين في الدوري الممتاز المصري ناجحة، من ضمنهم التونسي علي معلول في النادي الأهلي وثنائي الزمالك حمدي النقاز وساسي فرجاني.

ترشيحاتنا

أمطار غزيرة تتسبب في سيول بلبنان.. فيديو وصور

خبير أمني: هشام عشماوي شارك فى عملية اغتيال النائب العام

عماد النحاس يتحدث عن مشواره التدريبي وأسباب اعتزاله..فيديو

القرار.. فيديو من الشئون المعنوية لتعميق الهوية الوطنية لدى الشباب

قطع المياه عن 7 مناطق بالجيزة لمدة 6 ساعات اليوم

فاروق الفيشاوي يكشف عن دواء جديد للسرطان هو أول من يستخدمه فى مصر

خبير: أسعار النفط ستتراجع تحت ضغوط من الدول الصناعية

بيتر ميمي يبدأ كلبش 3 لعرضه في رمضان 2019

شباب يحاولون خطف سيدة من زوجها للتحرش بها في وسط البلد والشرطة تتدخل

زكريا ناصف يشيد بجماهير الزمالك في مباراة منية سمنود

شاهد.. تفاصيل 56 ساعة و25 دقيقة تحت الماء لـ صاحبة أطول غطسة

ردا على صفقة إس- 400 للهند.. باكستان تتفاوض على شراء 48 درونز صينية قاتلة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمسة من جمال الطبيعة داخل المنزل بالمزهريات الكبيرة.. صور

وزير الرياضة يشهد معرض ومهرجان أنسومينا للألعاب الإلكترونية

رشاد ونور وكريم محسن يشعلون welcome party بتجارة عين شمس‎..فيديو وصور

كشف أثري جديد بمعبد كوم أمبو بأسوان تعرف عليه.. صور

ذبح بوحة في ظروف غامضة بالحوامدية.. وشاهد عيان يدلي بأوصاف المتهم.. صور

فيديو

عماد النحاس يكشف ما فشل مانويل جوزيه في تغييره داخل الأهلي ..فيديو
كريم السعيدي: نقاط سلبية في قرار اعتبار لاعبي اتحاد شمال أفريقيا محليين.. فيديو
عماد النحاس يتحدث عن مشواره التدريبي وأسباب اعتزاله..فيديو
زوجة اللواء باقي: عمله في السد العالي ساعده كثيرا في فكرة اختراق خط بارليف
الفيشاوى يعترف بفضل الجمهور عليه.. ويؤكد:لا أخشى الاعتذار عن أخطائي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟