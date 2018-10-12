كريم السعيدي: نقاط سلبية في قرار اعتبار لاعبي اتحاد شمال أفريقيا محليين.. فيديو

قال كريم السعيدي، كابتن منتخب تونس السابق، إن قرار اتحاد شمال أفريقيا والذي يضم مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب باعتبار اللاعبين من هذه البلدان لاعبين محليين، به عدة نقاط إيجابية وسلبية.



وحدد السعيدي، خلال مداخلة هاتفية مع الكابتن زكريا ناصف خلال برنامج "الماتش" على قناة صدى البلد، النقاط السلبية، هو تأثر المنتخبات العربية بذلك القرار مع عدم وجود زيادة في اللاعبين المحليين ويؤدي إلى ظهور لاعبين أخريين من دول اتحاد شمال إفريقيا.



وأشار كريم السعيدي، كابتن منتخب تونس السابق، إلى أن اللاعبين من دول اتحاد شمال إفريقيا سوف تؤدي إلى اختفاء المواهب المحلية.



وأكد أن تجربة اللاعبين التونسيين في الدوري الممتاز المصري ناجحة، من ضمنهم التونسي علي معلول في النادي الأهلي وثنائي الزمالك حمدي النقاز وساسي فرجاني.



