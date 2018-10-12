بريطانيا توقف تحليق جميع طائرات إف-35 بسبب مشكلة في دائرة الوقود

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية الخميس وقف تحليق جميع الطائرات من طراز اف 35 الأمريكية الصنع بسبب مشكلة في دائرة الوقود في الطائرة.



وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن سلاح الجو الملكي البريطاني قرر منع تحليق أسطوله من الطائرات المقاتلة من طراز إف 35 التي تبلغ كلفة الطائرة الواحدة 120 مليون جنيه استرليني في الوقت الذي يبحث فيه الخبراء مشكلة في دائرة الوقود بالطائرة التي يعود اللوم عليها في حادث تحطم طائرة من ذات الطراز في الولايات المتحدة.



ويجري فحص الطائرة ، التي وصلت المملكة المتحدة في يونيو الماضي ، لمعرفة ما إذا كان بها عيب بأنبوب الوقود بعد تحطم الطائرة التابعة لسلاح مشاة البحرية الأمريكي من طراز إف 35 بي في سبتمبر الماضي.



وقد سقطت الطائرة بالقرب من قاعدة عسكرية في كارولينا الجنوبية في نفس اليوم الذي هبطت فيه أول طائرة من طراز إف 35 بي على متن السفينة التابعة للبحرية الملكية البريطانية "الملكة إليزابيث" ، حيث تمكن الطيار من الهبوط إلى مكان آمن.



وقالت وزارة الدفاع إن فحص الطائرة إف 35 على حاملة الطائرات البحرية الملكية البريطانية الملكة إليزابيث مستمرة ، حيث قال المتحدث باسم الوزارة : 'السلامة هي مصدر قلقنا الأول ، لذا قررت المملكة المتحدة إيقاف بعض طائرات إف 35 كإجراء احترازي في الوقت الذي نتابع فيه نتائج التحقيق المستمر".



يشار إلى أن بريطانيا اتفقت بالفعل على شراء 138 طائرة من طراز إف 35 ، ولدى سلاح الجو الملكي البريطاني حاليا 15 طائرة من ذات الطراز.



والتزمت بريطانيا ببرنامج تبلغ قيمته 9.1 مليار جنيه استرليني لشراء 48 طائرة بحلول عام 2025 ، مع التعهد بشراء 138 طائرة ، وسيتم تشغيلها بشكل مشترك من قبل الطيارين في سلاح الجو الملكي والطيران البحري الملكي.