ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

بريطانيا توقف تحليق جميع طائرات إف-35 بسبب مشكلة في دائرة الوقود

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 06:00 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت وزارة الدفاع البريطانية الخميس وقف تحليق جميع الطائرات من طراز اف 35 الأمريكية الصنع بسبب مشكلة في دائرة الوقود في الطائرة.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن سلاح الجو الملكي البريطاني قرر منع تحليق أسطوله من الطائرات المقاتلة من طراز إف 35 التي تبلغ كلفة الطائرة الواحدة 120 مليون جنيه استرليني في الوقت الذي يبحث فيه الخبراء مشكلة في دائرة الوقود بالطائرة التي يعود اللوم عليها في حادث تحطم طائرة من ذات الطراز في الولايات المتحدة.

ويجري فحص الطائرة ، التي وصلت المملكة المتحدة في يونيو الماضي ، لمعرفة ما إذا كان بها عيب بأنبوب الوقود بعد تحطم الطائرة التابعة لسلاح مشاة البحرية الأمريكي من طراز إف 35 بي في سبتمبر الماضي.

وقد سقطت الطائرة بالقرب من قاعدة عسكرية في كارولينا الجنوبية في نفس اليوم الذي هبطت فيه أول طائرة من طراز إف 35 بي على متن السفينة التابعة للبحرية الملكية البريطانية "الملكة إليزابيث" ، حيث تمكن الطيار من الهبوط إلى مكان آمن.

وقالت وزارة الدفاع إن فحص الطائرة إف 35 على حاملة الطائرات البحرية الملكية البريطانية الملكة إليزابيث مستمرة ، حيث قال المتحدث باسم الوزارة : 'السلامة هي مصدر قلقنا الأول ، لذا قررت المملكة المتحدة إيقاف بعض طائرات إف 35 كإجراء احترازي في الوقت الذي نتابع فيه نتائج التحقيق المستمر".

يشار إلى أن بريطانيا اتفقت بالفعل على شراء 138 طائرة من طراز إف 35 ، ولدى سلاح الجو الملكي البريطاني حاليا 15 طائرة من ذات الطراز.

والتزمت بريطانيا ببرنامج تبلغ قيمته 9.1 مليار جنيه استرليني لشراء 48 طائرة بحلول عام 2025 ، مع التعهد بشراء 138 طائرة ، وسيتم تشغيلها بشكل مشترك من قبل الطيارين في سلاح الجو الملكي والطيران البحري الملكي.

ترشيحاتنا

أماكن عرض برنامج الدورة الـ11 من بانوراما الفيلم الأوروبي

مران عنيف للمصري عقب راحته السلبية

مدير زراعة أسوان لـ صدى البلد: كارت الفلاح يقضى على احتكار الأسمدة

الانهيار يهدد الاقتصاد القطري: خسائر فادحة للخطوط الجوية.. وقطاع السياحة يفقد 60% من نشاطه.. ودعم أردوغان يكبد البنوك خسائر فادحة

قطع الكهرباء عن 17 منطقة بطنطا اليوم

الفيشاوى يعترف بفضل الجمهور عليه.. ويؤكد:لا أخشى الاعتذار عن أخطائي

القوات المسلحة تكرم صانع معجزة فتح ثغرة الخط الذي لا يقهر

عودة تامر حسنى للمستشفى تنفى ادعاءات تمارضه

معاون وزير التموين يكشف حجم احتياطيات مصر من السلع الاستراتيجية.. صور

مصر ولادة.. طلاب هندسة الزقازيق ينجحون في تصنيع سيارة كهربائية تشارك بمسابقة رالى القاهرة ..عميد الكلية: استطاع الفريق اجتياز مرحلتين ووصل إلي النهائية.. والمشرف: الهدف تحقيق أعلى كفاءة ممكنة

8 نصائح صحية لاتتجاهلها مع برودة الجو

أمطار غزيرة تتسبب في سيول بلبنان.. فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمسة من جمال الطبيعة داخل المنزل بالمزهريات الكبيرة.. صور

وزير الرياضة يشهد معرض ومهرجان أنسومينا للألعاب الإلكترونية

رشاد ونور وكريم محسن يشعلون welcome party بتجارة عين شمس‎..فيديو وصور

كشف أثري جديد بمعبد كوم أمبو بأسوان تعرف عليه.. صور

ذبح بوحة في ظروف غامضة بالحوامدية.. وشاهد عيان يدلي بأوصاف المتهم.. صور

فيديو

عماد النحاس: قلق على مستقبل الأهلي.. ويكشف سبب الإصابات.. فيديو
عماد النحاس يكشف ما فشل مانويل جوزيه في تغييره داخل الأهلي ..فيديو
كريم السعيدي: نقاط سلبية في قرار اعتبار لاعبي اتحاد شمال أفريقيا محليين.. فيديو
عماد النحاس يتحدث عن مشواره التدريبي وأسباب اعتزاله..فيديو
زوجة اللواء باقي: عمله في السد العالي ساعده كثيرا في فكرة اختراق خط بارليف

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟