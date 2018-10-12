بيتر ميمي يبدأ كلبش 3 لعرضه في رمضان 2019

كتب المخرج الشاب "بيتر ميمى" عبر حسابه الرسمى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" عن بدء تنفيذ الجزء الثالث من مسلسل "كلبش".



ونشر "ميمى" سكريبت الحلقة الأولى من المسلسل معلقا: "توكلنا على الله".



من ناحية أخري حقق مسلسل "كلبش 2" نجاحا كبيرا بعد عرضه في رمضان 2018، شارك في بطولة الجزء الثاني النجم أمير كرارة، هيثم أحمد زكى، عبد الرحمن أبو زهرة، محمد محمود عبد العزيز، أحمد صلاح حسني، أشرف زكي، أحمد حلاوة، صبحي خليل، بجانب أبطال الجزء الأول كان منهم هالة فاخر، محمود البزاوي، دينا فؤاد، ريم مصطفى، محمد لطفي، ضياء عبد الخالق، انتصار، وكان العمل من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.