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حوادث

ضبط 449 مخالفة مرورية متنوعة فى كمائن ليلية بأسوان.. صور

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 03:17 ص
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
شنت أجهزة الأمن بأسوان، حملة مرورية تحت إشراف اللواء نائل رشاد مساعد وزير الداخلية مدير الأمن.

وأسفرت الحملة عن ضبط 449 مخالفة مرورية متنوعة شملت ضبط مركبة 4 توك توك وسيارة بدون ترخيص،إلى جانب تحرير 56 مخالفة تجاوز حد السرعة والتصالح الفوري في 59 مخالفة، وتحرير 95 مخالفة غرامة ونش وسحب تراخيص 54 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 185 مخالفة متنوعة.

رسخت الحملات الشعور بالأمن وتعميق الثقة لدى المواطنين فى جهاز الشرطة، وقدرته على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

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