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فن

أصالة تعليقا على صورة راغب علامة مع نجله: الله يخليكم لبعض

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 03:58 ص
صدى البلد
شيرى نبيل
نشرت الفنانة أصالة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي " انستجرام " صورة للفنان راغب علامة ونجله .

وعلقت أصالة علي الصورة :"كتير حبيت هال صورة لراغب علامة ونجله الله يخلّيكم لبعض ويحفظ كل أب آمين يارب العالمين".

وآخر ألبومات أصالة كان بعنوان "مهتمة بالتفاصيل"، وحققت من خلاله نجاحا كبيرا، وأطلقته العام الماضى.

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