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فن

أماكن عرض برنامج الدورة الـ11 من بانوراما الفيلم الأوروبي

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 07:00 ص
صدى البلد
محمد نبيـل
أعلنت سينما زاوية عن موعد انطلاق الدورة الحادية عشر من بانوراما الفيلم الأوروبي حيث تبدأ فعالياته من 7 إلى 17 نوفمبر المقبل.

ومن المقرر عرض البرنامج الكامل لأفلام هذه الدورة في مقر سينما زاوية الجديد بسينما كريم، وسينما الزمالك، بالإضافة إلى بعض العروض المجانية في المعهد الفرنسي بالمنيرة ومعهد جوتة.

كذلك من المقرر أيضًا أن تقام عروض أخرى لمختارات من برنامج أفلام المهرجان، في سينما أمير بالإسكندرية وسينما دنيا بالإسماعيلية وسينما المركز الثقافي ببورسعيد وسي سينما بالجونة، كما سيقام عرضًا واحدًا في كل من أسيوط ودمياط والمنصورة والمنيا وقنا والزقازيق.

يُذكر أن بانوراما الفيلم الأوروبي حدث فني سنوي أقامته شركة أفلام مصر العالمية "يوسف شاهين" وتنظمه سينما زاوية، وتعرض خلاله أحدث الأفلام الأوروبية.

وبدأت عروض مهرجان "بانوراما الفيلم الأوروبي" عام 2004 في القاهرة فقط، وفي العامين الماضيين توسعت في أربع محافظات أخرى، إلى أن وصلت إلى 10 مدن حاليًا.

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أماكن عرض برنامج الدورة الـ11 من بانوراما الفيلم الأوروبي

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