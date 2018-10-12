محمد رمضان يشتري فيلا الفنان محمد علي في مارينا

اشترى الفنان محمد رمضان، فيلا الفنان محمد علي بطل مسلسل "البر التاني" في مارينا مقابل مبلغ مالي ضخم.



وكان على حقق نجاحا كبيرا في شهر رمضان الماضي من خلال شخصية الضابط سراج التي جسدها في مسلسل "طايع" الذي شارك في بطولته مع النجمين عمرو يوسف وعمرو عبد الجليل ونخبة من نجوم التمثيل والمخرج عمرو سلامة.





يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان كان فيلم "الديزل" مع فتحى عبد الوهاب، ياسمين صبرى، هنا شيحة، تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، إخراج كريم السبكى.

