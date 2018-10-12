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أخبار العالم

ردا على صفقة إس- 400 للهند.. باكستان تتفاوض على شراء 48 درونز صينية قاتلة

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 04:40 ص
صدى البلد
حسن محرم
تعتزم باكستان شراء أسطول من طائرات بدون طيار القاتلة "درونز" من الصين، ردا على شراء الهند منظومة صواريخ روسية من طراز أس-400.

وذكرت صحيفة "اكسبرس" البريطانية أن باكستان تتفاوض لشراء 48 طائرة بدون طيار من طراز وينج لوونج 11 يو أي في، الصينية، والتي ستعد أكبر صفقة تصدرها الصين من الأسلحة.

وتبلغ طول هذه الطائرة 11 مترا، ويمكنها حمل صواريخ جو أرض موجهة بالليزر.

كما يمكنها أيضا استهداف أهداف بواسطة الليزر والقنابل الموجهة، إضافة إلى صواريخ جو أرض، ويمكنها حمل صواريخ مضادة للدبابات، إذ تعد هذه الطائرة المعادل للطائرة الامريكية "هيل فاير".

ويأتي هذا التفاوض في الوقت الذي أعلنت الهند شراء 5 أفواج من صواريخ الدفاع الجوي أس 400 الروسية بقيمة 5,4 مليار دولار.

ردا على صفقة إس- 400 للهند.. باكستان تتفاوض على شراء 48 درونز صينية قاتلة

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