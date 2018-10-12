عبد المنعم السيد: تحسن التصنيف الائتماني للقطاع المصرفي يزيد ثقة المؤسسات الدولية فى البنوك المصرية

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إن قيام وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني برفع النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي المصري من ثابت ومستقر إلى إيجابي يؤدى لزيادة ثقة المؤسسات المالية العالمية في القطاع المصرفي والبنوك المصرية وجذب استثمارات اجنبية خلال الفترة القادمة فضلا عن تقليل وتخفيض كلفة الإصدارات الدولية التي تصدرها البنوك من خطابات ضمان واعتمادات مستندية.



أرجع السيد تحسن أداء الجهاز المصرفى إلى عدة عوامل منها للنمو الذى حققه الاقتصاد المصري خلال السنة المالية 2017/2018 والذي ساهم في زيادة ربحية البنوك حيث حققت جميع البنوك العاملة في مصر والذي يبلغ عددها 39 بنك أرباح خلال 2017 ، فضلا عن البنوك التي افصحت عن المركز المالي النصف سنوي لها في يونيو 2018 أكدت التوجه نحو تحقيق أرباح كبيره خلال عام 2018.



وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن القطاع المصرفى شهد تحسنا فى بيئة العمل والتشغيل وذلك بعد تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية التي وضعت البلاد على طريق النمو المستدام والشامل بالإضافة إلى التجانس والتنسيق بين السياسات النقدية والسياسات المالية في الوقت الحالي والتشاور الدائم بين الحكومة وبين البنك المركزي المصري.



أشار إلى مساهمة البنوك المصرية بتمويل المشروعات التي تتبناها الدوله والحكومة المصرية حيث بلغت نسبه تقديم القروض لتنفيذ المشاريع الحكومية 40% من إجمالى أصول النظام المصرفى فى مصر بدءا من يونيو 2018.



وأوضح السيد أن توجه البنوك في مصر لتمويل القطاع الخاص من خلال مبادره الرئيس عبد الفتاح السيسي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ب 200 مليار جنيه دعم قطاع الائتمان داخل البنوك.



كما أكد أن توجه البنوك في مصر لتمويل الدولة من خلال شراء السندات واذون الخزانه التي تصدرها الحكومة المصرية يعد تمويل آمن بدون مخاطرة.