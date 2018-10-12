أمن الدقهلية يكشف لغز العثور على جثة طفل مقتول بإحدى قرى الدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية من فك لغز العثور على طفل مقتول وملقى بإحدى الأراضى الزراعيه بقرية النزل التابعة لمركز منية النصر منذ 5 أيام حيث تبين أن وراء الواقعة أحد أقاربه والذى قتله بعد فشله فى التعدى عليه جنسيا خوفا من افتضاح أمره وتمكنت المباحث من ضبطه.



وتعود الواقعه عندما تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا الأحد الماضى من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة منية النصر من أهالى قرية النزل التابعه للمركز بعثورهم على طفل مقتول وملقى فى الأراضى الزراعية وبانتقال رجال المباحث لمكان الواقعه تبين أن الطفل يدعى طلعت السعيد عبد الجليل 12 عاما، وأنه مختفى منذ مساء السبت عندما كان ذاهبا لزيارة عمه، وتبين من المعاينة الأولية أن الطفل مخنوق وأنه بدون بنطلون مما يدل على انه كان قد تعرض لمحاولة تعدى جنسى وقتل كطفل مدينة الجمالية "يوسف".



وبسؤال أقاربه أكدوا أن نجلهم خرج قبل العثور عليه مقتولا بيوم لزيارة عمه، إلا أنه لم يعد وظلوا يبحثون عنه طول الليل حتى عثروا عليه مقتولا داخل الأراضي الزراعية ولأهمية الواقعه تم تشكيل فريق بحث برئاسة رئيس المباحث الجنائيه حيث أسفرت جهود فريق البحث الى ان وراء الجريمه أحد أقاربه ويدعى احمد ص ص م 19 عاما حيث ان والد المتهم ووالد القتيل أولاد خالة حيث قام باستدراجه إلى الزراعات وقام بمحاولة التعدى عليه جنسيا إلا أن االقتيل قاومه وهدده بفضح أمره فقام بخنقه وفر هاربا .



وبتقنين الاجراءات واستئذان النيابه تم ضبطه أثناء اختباءه داخل منزله حيث لم يخرج من المنزل منذ وقوع الجريمه وهذا ما جعل الشكوك تحوم حوله وفور ضبطه انهار فى البكاء وعترف بارتكابه الجريمه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة بالواقعة.



فيما قامت النيابة بمعاينة الجثمان ومكان العثور عليه كما تم نقل الجثمان للمستشفى، وأمرت النيابة بانتداب الطبيب الشرعى لبيان سبب الوفاة فيما يكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف لغز الجريمة وضبط الجناة عن طريق تفريغ الكاميرات المحيطة بالمنطقة .