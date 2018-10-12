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مرأة

لمسة من جمال الطبيعة داخل المنزل بالمزهريات الكبيرة.. صور

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 05:30 ص
صدى البلد
ريهام قدري
المزهريات وأواني الزهور من أهم عناصر الديكور التي لا يجب أن يخلو منها أي منزل، فهي تكمل أناقة وفخامة ديكورات أية غرفة كما تضفي عليها لمسة طبيعية من البهجة والرومانسية والإشراق عندما تمتلئ بالزهور الجميلة.

والمزهريات الكبيرة موضة ظهرت مؤخرًا في العديد من البيوت الأنيقة والعصرية فهي تعطي تأثيرًا أقوي وأكثر جاذبية من أواني الزينة الصغيرة وتبدو عند ملئها بالزهور والفروع وكأنها شجرة أنيقة تنمو داخل منزلك.

ولنساعدك على اختيار المكان والشكل المناسب للمزهريات الكبيرة داخل المنزل نعرض بصور مزهريات ضخمة ورائعة في مختلف غرف المنزل.. شاهديها .
لمسة من جمال الطبيعة داخل المنزل بالمزهريات الكبيرة.. صور
لمسة من جمال الطبيعة داخل المنزل بالمزهريات الكبيرة.. صور
لمسة من جمال الطبيعة داخل المنزل بالمزهريات الكبيرة.. صور
لمسة من جمال الطبيعة داخل المنزل بالمزهريات الكبيرة.. صور

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