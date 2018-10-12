تحرير 826 مخالفة تموينية بالأقصر

أعلن الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه خلال شهر سبتمبر الماضى تم تحرير 826 قضية ومخالفة تموينية، حيث بلغت المخالفات على الأسواق 555 قضية بينهم 314 مخالفة عدم اعلان عن الأسعار، و33 مخالفة انتهاء صلاحية، و59 ممارسة نشاط بدون ترخيص، و16 مخالفة ضبط سلع مجهولة المصدر، و6مخالفات للقرار 330 لسنة 2017، و82 مخالفة عدم وجود شهادات صحية، و6 مخالفة ذبح خارج السلخانة، ، و2 مخالفة لتجار دقيق، و19 مخالفة شروط الأوكازيون، و6 مخالفات تجميع سلع مدعمة، و14 مخالفات فواتير.



وأضاف وكيل تموين الأقصر، أن مخالفات الحملات على المخابز البلدية والمطاحن بلغت 242 مخالفة بينهم 11 مخالفة نقص وزن، و58 مخالفة عدم مطابقة مواصفات، و72 مخالفة غلق وتوقف، و28 تصرف وتجميع، و3 مخالفة عدم وجود قائمة، و15 مخالفات اختراق نظام، و2 مخالفة ميزان، و7 مخالفات مواعيد فتح المخابز، و20 مخالفة سجلات ونظافة، كما تم رصد 13 مخالفة تجار تموين.



وأوضح أن مخالفات المواد البترولية بلغت 16 مخالفة، بينهم مخالفات بمحطات الخدمة، وتجميع بنزين، وتجميع سولار.