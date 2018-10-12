اللازانيا على طريقة المطاعم للشيف غادة التلي

اذا كنتي من محبي اللازانيا يمكنك تقديمها في المنزل علي نفس طريقة المطاعم للشيف غادة التلي





المقادير:

لحمة مفرومة مكرونة بصلة مفرومة مشروم عصير طماطم صلصة طماطم زبدة مكعب مرقة رشة زعتر ناشف رشة جوزة الطيب جبنة موتزاريلا جبنة بارميزان البشاميل مغلف بشاميل لتر حليب

طريقة التحضير

* اسلقي اللازانيا نصف سلقة في ماء مغلي و القليل من الزيت و الملح



* في وعاء على النار نضع زبدة و شوحي به البصل حتى يأخذ لون ذهبي ثم ضيفي له اللحمة المفرومة حتى تنضج ثم ضيفي المشروم و اتركيه يتحمر



* ضيفي الطماطم و الصلصه و مكعب المرقة على اللحمة و المشروم وتبليهم بالملح والفلفل و جوزة الطيب و الزعتر وضيفي عليهم القليل من الماء و اتركيهم يتسبكوا



* في وعاء آخر على النار ضعي الحليب ما عدا كوب منه و اتركيه يغلي و في هذه الأثناء ذوبي مغلف البشاميل بالكوب الذي تركتيه جانبًا و حين يغلي الحليب ضيفي البشاميل مع مراعاة التحريك المستمر



* في بايركس ضعي القليل من صلصة اللحمة في القاع لمنع الالتصاق ثم ضعي طبقه من اللازانيا تليها طبقه من اللحمة و الصلصه تليها طبقة بشاميل و رشي عليها الجبنة و كرري هذه الخطوه مره أخرى لازانيا ثم صلصه ثم بشاميل ثم جبنه



* ضعي على الوجه زبدة و جبنة كي تأخذ لون ذهبي ادخلي اللازانيا الفرن و حين تبدأ بالغليان اطفئي الفرن و اشعلي الشوايه



