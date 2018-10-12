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مرأة

اللازانيا على طريقة المطاعم للشيف غادة التلي

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 06:26 ص
صدى البلد
ريهام قدري
اذا كنتي من محبي اللازانيا يمكنك تقديمها في المنزل علي نفس طريقة المطاعم للشيف غادة التلي


المقادير:
لحمة مفرومة مكرونة بصلة مفرومة مشروم عصير طماطم صلصة طماطم زبدة مكعب مرقة رشة زعتر ناشف رشة جوزة الطيب جبنة موتزاريلا جبنة بارميزان البشاميل مغلف بشاميل لتر حليب
طريقة التحضير
* اسلقي اللازانيا نصف سلقة في ماء مغلي و القليل من الزيت و الملح

* في وعاء على النار نضع زبدة و شوحي به البصل حتى يأخذ لون ذهبي ثم ضيفي له اللحمة المفرومة حتى تنضج ثم ضيفي المشروم و اتركيه يتحمر

* ضيفي الطماطم و الصلصه و مكعب المرقة على اللحمة و المشروم وتبليهم بالملح والفلفل و جوزة الطيب و الزعتر وضيفي عليهم القليل من الماء و اتركيهم يتسبكوا

* في وعاء آخر على النار ضعي الحليب ما عدا كوب منه و اتركيه يغلي و في هذه الأثناء ذوبي مغلف البشاميل بالكوب الذي تركتيه جانبًا و حين يغلي الحليب ضيفي البشاميل مع مراعاة التحريك المستمر

* في بايركس ضعي القليل من صلصة اللحمة في القاع لمنع الالتصاق ثم ضعي طبقه من اللازانيا تليها طبقه من اللحمة و الصلصه تليها طبقة بشاميل و رشي عليها الجبنة و كرري هذه الخطوه مره أخرى لازانيا ثم صلصه ثم بشاميل ثم جبنه

* ضعي على الوجه زبدة و جبنة كي تأخذ لون ذهبي ادخلي اللازانيا الفرن و حين تبدأ بالغليان اطفئي الفرن و اشعلي الشوايه

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