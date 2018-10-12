الولايات المتحدة تقلص نقل التكنولوجيا النووية إلى الصين حماية للأمن القومي

أعلنت واشنطن تقليص نقل التكنولوجيا النووية المدنية إلى بكين، لتجنب تحويلها غير المشروع إلى أغراض عسكرية أو غير مصرح بها.



ونقلت وكالة "فرانس برس" الفرنسية عن وزارة الطاقة الأمريكية أن إجراءات الأمن القومي هذه، هي نتاج عملية إعادة النظر في السياسة الحكومية التي تم إطلاقها بعد القلق حيال جهود الصين للحصول على مواد نووية ومعدات وتكنولوجيا متقدمة من الشركات الأمريكية.



وأشار البيان إلى أن واشنطن لم يعد بإمكانها تجاهل تداعيات التصرفات الصينية على الأمن القومي.



وتأتي هذه الإجراءات في الوقت الذي تتخذ الولايات المتحدة عقوبات متدرجة ضد الصين، لاسيما على صادراتها التي تدخل أمريكا.



