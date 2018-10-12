ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الولايات المتحدة تقلص نقل التكنولوجيا النووية إلى الصين حماية للأمن القومي

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 06:41 ص
صدى البلد
حسن محرم
أعلنت واشنطن تقليص نقل التكنولوجيا النووية المدنية إلى بكين، لتجنب تحويلها غير المشروع إلى أغراض عسكرية أو غير مصرح بها.

ونقلت وكالة "فرانس برس" الفرنسية عن وزارة الطاقة الأمريكية أن إجراءات الأمن القومي هذه، هي نتاج عملية إعادة النظر في السياسة الحكومية التي تم إطلاقها بعد القلق حيال جهود الصين للحصول على مواد نووية ومعدات وتكنولوجيا متقدمة من الشركات الأمريكية.

وأشار البيان إلى أن واشنطن لم يعد بإمكانها تجاهل تداعيات التصرفات الصينية على الأمن القومي.

وتأتي هذه الإجراءات في الوقت الذي تتخذ الولايات المتحدة عقوبات متدرجة ضد الصين، لاسيما على صادراتها التي تدخل أمريكا.

ترشيحاتنا

ردا على صفقة إس- 400 للهند.. باكستان تتفاوض على شراء 48 درونز صينية قاتلة

قطع المياه عن 7 مناطق بالجيزة لمدة 6 ساعات اليوم

الغربية تنظم ملتقى توظيف لتوفير 9500 فرصة عمل للشباب غدا

مقتل 7 أشخاص ودمار العديد من البلدات في فلوريدا بسبب إعصار مايكل

زوجة اللواء باقي: عمله في السد العالي ساعده كثيرا في فكرة اختراق خط بارليف

زكريا ناصف يكشف سر إصابات لاعبي الأهلي المتعددة

زوجة مبتكر طريقة اختراق الساتر الترابي: فكرته كانت خارج الصندوق .. فيديو

مقتل 10 أشخاص وإصابة 21 آخرين في حادث سير جنوب الخرطوم

عبد المنعم السيد: تحسن التصنيف الائتماني للقطاع المصرفي يزيد ثقة المؤسسات الدولية فى البنوك المصرية

ترامب يستبعد اختيار دينا باول كخليفة لنيكي هيلي في الأمم المتحدة

مصرع وإصابة 31 شخصًا في حادث سير بالسودان

برلماني: كارت الفلاح يدعمه في الحصول على مستلزمات الإنتاج

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمسة من جمال الطبيعة داخل المنزل بالمزهريات الكبيرة.. صور

وزير الرياضة يشهد معرض ومهرجان أنسومينا للألعاب الإلكترونية

رشاد ونور وكريم محسن يشعلون welcome party بتجارة عين شمس‎..فيديو وصور

كشف أثري جديد بمعبد كوم أمبو بأسوان تعرف عليه.. صور

ذبح بوحة في ظروف غامضة بالحوامدية.. وشاهد عيان يدلي بأوصاف المتهم.. صور

فيديو

عماد النحاس: قلق على مستقبل الأهلي.. ويكشف سبب الإصابات.. فيديو
عماد النحاس يكشف ما فشل مانويل جوزيه في تغييره داخل الأهلي ..فيديو
كريم السعيدي: نقاط سلبية في قرار اعتبار لاعبي اتحاد شمال أفريقيا محليين.. فيديو
عماد النحاس يتحدث عن مشواره التدريبي وأسباب اعتزاله..فيديو
زوجة اللواء باقي: عمله في السد العالي ساعده كثيرا في فكرة اختراق خط بارليف

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟