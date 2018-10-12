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أخبار العالم

واشنطن بوست: أنقرة أبلغت واشنطن بامتلاكها تسجيلات تثبت مقتل خاشقجي

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 04:20 ص
صدى البلد
حسن محرم
أبلغ مسئولون أتراك نظرائهم الأمريكيين بأن لديهم تسجيلات صوتية ومصورة تثبت مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول، بحسب ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسئولين من كلا الدولتين.

وأكدت الصحيفة أنه لم يتضح ما إذا كان المسئولون الامريكيون قد شاهدوا بالفعل اللقطات المصورة أو سمعوا التسجيلات الصوتية المشار إليها، لكن المسئولين الأتراك وصفوا لهم محتوى هذه التسجيلات.

وفي نفس السياق، قال مسئول أمني تركي أن المحققين الأتراك يستعدون لدخول القنصلية لكنهم ينتظرون التصريح النهائي من السعوديين.

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