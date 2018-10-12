الضبع: شك الزوجة في خيانة زوجها عبر السوشيال يحول حياة الأسرة إلى جحيم

علق الكاتب الصحفي محمود الضبع علي مراقبة الزوجة لزوجها علي السوشيال ميديا قائلا: إن هذا الأمر يبدأ بشك الزوجة ولن تهدأ إلا بعد أن تحول العلاقة بينهما إلى جحيم ويتحول إلى حالة مريضة مع الزوجة.



وأضاف الضبع ، خلال تقرير مذاع عبر برنامج«آخر النهار» المذاع عبر فضائية«النهار» ، أن الزوجة لابد أن تحافظ علي بيتها ، وذلك ليس مبرر لخيانة الزوج ، وإنما الإبتعاد عن الشكوك التي ربما قد لا تكون موجودة من الأساس، وحال ضبط الزوج سيكون هناك أساليب أخري .



وأكد الكاتب الصحفي، أن الزوجة لابد ان يكون لديها ثقة في زوجهاوعدم البحث في هاتفه، والعلاقة التي بدون ثقة تتحول إلى جحيم ، ولذا فلابد من الطرفين التوصل الي حال يتسم بالثقة بين الطرفين.