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الضبع: شك الزوجة في خيانة زوجها عبر السوشيال يحول حياة الأسرة إلى جحيم

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 04:25 ص
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
علق الكاتب الصحفي محمود الضبع علي مراقبة الزوجة لزوجها علي السوشيال ميديا قائلا: إن هذا الأمر يبدأ بشك الزوجة ولن تهدأ إلا بعد أن تحول العلاقة بينهما إلى جحيم ويتحول إلى حالة مريضة مع الزوجة.

وأضاف الضبع ، خلال تقرير مذاع عبر برنامج«آخر النهار» المذاع عبر فضائية«النهار» ، أن الزوجة لابد أن تحافظ علي بيتها ، وذلك ليس مبرر لخيانة الزوج ، وإنما الإبتعاد عن الشكوك التي ربما قد لا تكون موجودة من الأساس، وحال ضبط الزوج سيكون هناك أساليب أخري .

وأكد الكاتب الصحفي، أن الزوجة لابد ان يكون لديها ثقة في زوجهاوعدم البحث في هاتفه، والعلاقة التي بدون ثقة تتحول إلى جحيم ، ولذا فلابد من الطرفين التوصل الي حال يتسم بالثقة بين الطرفين.

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