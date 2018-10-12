محكمة الاستئناف: سب وقذف رؤساء العمل اعتداء جسيم يستوجب الفصل من الخدمة

قالت محكمة الاستئناف «الدائرة العمالية» بالاسكندرية إن سب وقذف رؤساء العمل من قبل مرؤوسيهم يعتبر من قبيل الاعتداء الجسيم، وأيدت فصل عامل بمؤسسة الأهرام الصحفية، ثبت أنه ارتكب الواقعة، ورفضت طلباته بصرف أرباحه وراتبه طوال مدة وقفه عن العمل؛ بعد قبول الاستئناف شكلا .



وقالت المحكمة برئاسة المستشار خيرى جاويش وعضوية المستشارين إيهاب ميخائيل وسامر عبدالحميد فى أسباب حكمها إن المحكمة تطمئن لما جاء بحكم أول درجة من أن المستأنف قد ارتكب خطأ جسيما، تمثل فى الحصول على مبلغ مالى من المؤسسة دون حق، وقذف العاملين بها بما يصبح معه الحكم الصادر بفصله من العمل قد استند على صحيح القانون، كما تصبح معه طلباته بصرف راتبه طوال مدة وقفه عن العمل واحقيته فى التعويض عن الاضرار التى اصابته على غير سند خليق بالرفض.



وأضافت المحكمة أما عن طلب الحوافز فلما كان المقرر أن الحوافز تقدر من ملحقات الاجر غير الدائمة ولا يستحقها العامل إلا إذا قام بالعمل المقرر له، ولما كان العامل لم يثبت قيامه بالعمل الذى يستحق عليه ذلك الحافز، فمن ثم يصبح طلبه غير مقبول. وقد باشر الدعوى أمام المحكمة ضياء العطيفى المحامى بالاهرام باشراف ميسرة عبد الوهاب مدير عام الشئون القانونية بالمؤسسة. وكانت محكمة أول درجة قد أيدت قرار المؤسسة بفصل العامل ورفض دعوى التعويض المقامة منه.