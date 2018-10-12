أردوغان ينحني أمام أمريكا..صفقة لإطلاق سراح القس الأمريكي خلال جلسة محاكمة

تأمل الإدارة الأمريكية أن تفرج تركيا عن القس أندرو برانسون، خلال جلسة المحاكمة التي ستعقد اليوم الجمعة، في حين تتحدث تقارير عن صفقة أمريكية تركية لإطلاق سراحه.





وذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية أن الولايات المتحدة وتركيا توصلتا لاتفاق يطلق بموجبه سراح برانسون وتسقط اتهامات بعينها خلال الجلسة المنتظرة غدا.





ولم يرد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس على اسئلة بشأن التوصل لأي اتفاق، لكنه عبر عن آمال الإفراج عن برانسون.





وأوضح بنس: "لدينا الأمل بشأن الإجراءات في المحكمة غدا (الجمعة)، وأن ترى تركيا الطريق ممهدا وتطلق سراح هذا الرجل الصالح الذي لم يرتكب أي جرم والذي احتجز لسنوات عدة في تركيا ظلما".





ويشكل هذا الاتفاق تنازلا للرئيس التركي الذي تغنى بالتمسك بالقضية معرضا عملة بلاده والاقتصاد إلى هزات عنيفة خلال الشهرين الماضيين.



