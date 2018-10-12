مصادر لـ الشرق الأوسط: مصر تتسلم عشماوي الأسبوع المقبل

قالت مصادر ليبية مصرية أمس لصحيفة "الشرق الأوسط"، إنه من المحتمل تسليم هشام عشماوي، الإرهابي الذي ضبط في مدينة درنة، إلى السلطات المصرية الأسبوع المقبل بعد انتهاء التحقيقات معه.



وتحدثت المصادر للصحيفة عن زيارة محتملة قد يقوم بها القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، إلى القاهرة، بعد مطالبتها باسترداد الإرهابي المطلوب، هشام عشماوي، بعد اعتقاله الاثنين الماضي في درنة.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شدد على أن مصر تريد استرداد الإرهابي الفار من أجل محاسبته.





