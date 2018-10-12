الصحف السعودية: توقعات بتسلم مصر عشماوي من ليبيا الأسبوع المقبل.. انطلاق مناورات تبوك 4 بين الجيشين المصري والسعودي.. تدهور الأسواق المالية وترامب يصف الاحتياطي بـ جن جنون

- الشرق الأوسط: توقع تسليم عشماوي إلى مصر الأسبوع المقبل

- الحياة: إطلاق تدريبات "تبوك 4" بين الجيشين المصري والسعودي

- الرياض: المملكة تطالب المجتمع الدولي بإتخاذ موقف حازم مع إيران



سلطت الصحف السعودية الصادرة اليوم، الجمعة، عن تصريحات لمصادر مصرية وليبية عن ترجيح تسليم هشام عشماوي، الإرهابي المعتقل في ليبيا، إلى مصر خلال الأسبوع المقبل.



الصحف أعطت أولوية أيضا إلى تدهور الأسواق المالية مع تراجع كبير في مؤشرات البورصة الأمريكية الرئيسية، ووصف ترامب للاحتياطي الفيدرالي بـ "أصيب بالجنون.



كما ركزت الصحفة على إطلاق تدريبات "تبوك 4" بين الجيشين المصري والسعودي، وكذلك مصادقة إسرائيل على وحدات استيطانية وتسليمها لبلدية فلسطينية قرارا بالاستيلاء على أراضي.



الصحف أهتمت بتدشين المملكة لأول رحلات قطار الحرمين، إضافة إلى مطالبة السعودية المجتمع الدولي بإتخاذ موقف حازم تجاه إيران.



ونبدأ جولتنا من الصفحة الأولى لجريدة "الشرق الأوسط"، ناقلة عن مصادر ليبية ومصرية أنه من المحتمل تسليم هشام عشماوي، الإرهابي الذي ضبط في مدينة درنة، إلى السلطات المصرية الإسبوع المقبل بعد انتهاء التحقيقات معه.



وتحدثت المصادر للصحيفة عن زيارة محتملة قد يقوم بها القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، إلى القاهرة، بعد مطالبتها باسترداد الإرهابي المطلوب، هشام عشماوي، بعد اعتقاله الأثنين الماضي في درنة.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شدد على أن مصر تريد استرداد الإرهابي الفار من أجل محاسبته.



وعقد الرئيس المصري الذي كان يتحدث في ندوة تثقيفية للقوات المسلحة، مقارنة بين عشماوي والعقيد أركان حرب أحمد منسي، قائد الكتيبة «103 صاعقة» الذي قتل في عملية إرهابية جنوب رفح، وقال: «نحن نرى أناسا كل آمالها وفرحتها أن تنال شرف الشهادة، بينما في المقابل نرى عكس ذلك لدى البعض»، وتساءل: «يا ترى ما هو الفرق بين عشماوي ومنسي؟». وزاد: " أنا أقول لكم الحكاية ببساطة، هذا إنسان وهذا إنسان، وهذا ضابط وهذا ضابط، والاثنان كانا معا في وحدة (عسكرية) واحدة، الفرق بينهما أن أحدهما تعثر وربما يكون قد خان (في إشارة إلى عشماوي)، والآخر استمر على العهد والفهم الحقيقي لمقتضيات الحفاظ على الدولة المصرية وعلى أهل مصر، فهذا قدم لبلده الكثير وننظر له بملء العين، بينما الثاني نريد أن نحاسبة".



وفي الصحيفة أيضا، أشارت إلى أن أسواق المال في مختلف أنحاء العالم تقريبا، عانت من نزيف وتراجع حاد، أمس بعد قرار «الاحتياطي الفيدرالي» المفاجئ رفع أسعار الفائدة. وغداة أسوأ جلسة تداول شهدتها «وول ستريت» منذ فبراير الماضي، بدا أن البورصة الأميركية حاولت التقاط أنفاسها لدى الافتتاح أمس؛ إذ سجل مؤشر «داو جونز» الصناعي تراجعًا بنسبة 0.21% عند الساعة الثانية ظهرًا، ومؤشر «ناسداك» الإلكتروني تحسنًا بنسبة 0.05%.



وأقفلت بورصة هونج كونج على انخفاض بنسبة 3.54 في المائة وطوكيو 3.89 في المائة، في حين هبطت بورصة شنغهاي بأكثر من 5 في المائة. وكان التراجع أقل حدة في أسواق المال الأوروبية، إذ بلغ 1.25 في المائة في باريس، و1.43 في المائة في لندن و0.68 في المائة في فرانكفورت. ويشعر المستثمرون بالقلق، خصوصًا من تشدد سياسة «الاحتياطي الفيدرالي» الذي بدأ عملية رفع أسعار الفائدة بعد أن أتخم الأسواق بالأموال ذات العوائد المتدنية طيلة سنوات.



وجدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، انتقاداته للبنك المركزي الأميركي قائلًا «أعتقد أنهم يرتكبون خطأً بالغًا» و«يتصرفون باندفاع مبالَغ فيه» رغم أنه أقرّ بأن ارتفاع أسعار الفائدة ساعد المدّخرين، مشيرا إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد "أصيب بالجنون".



ومن صحيفة "الحياة"، أوضحت أن الجيش المصري، أعلن أمس بدء التدريبات العسكرية المشتركة مع الجيش السعودي «تبوك 4» والتي ينفذها الجيشان في نطاق المنطقة العسكرية الجنوبية في مصر، وتستمر لأيام.



وقال الناطق باسم القوات المسلحة المصرية العقيد تامر الرفاعي: «إن عناصر من القوات البرية الملكية السعودية وصلت إلى مصر على مدار الأيام الماضية للمشاركة في التدريبات، إذ تم دمج القوات المصرية والسعودية لتوحيد المفاهيم العملياتية وتنسيق الجهود المشتركة».



وأضاف: «كما تم عقد محاضرات نظرية وعملية للاستفادة من الخبرات القتالية لكلا الجانبين وتنظيم معرض للأسلحة والمعدات المشاركة في التدريب، كما نفذت القوات المشاركة العديد من الرمايات من أوضاع الرمي المختلفة باستخدام مقلدات المايلز».



وأوضح الرفاعي إن التدريب يهدف إلى تنمية وتعزيز علاقات التعاون العسكري، من خلال استمرار التدريبات المشتركة، وتطوير العمل المشترك في ظل التحديات الحالية في المنطقة، لافتًا إلى أن القوات المسلحة المصرية والسعودية تنفذ تدريبات مشتركة من أبرزها البحرية «مرجان»، والجوية «فيصل»، كما شاركت القوات السعودية والمصرية في تدريبات «رعد الشمال» و «درع الخليج» و «تحية النسر» و «النجم الساطع».



من جانب آخر، أشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل تواصل سياسة قضم الأراضي الفلسطينية وتوسيع المستوطنات القائمة في الضفة الغربية، وهو ما تجلّى أخيرًا بقرارها الاستيلاء على 8 دونمات من أراضي قرية الزاوية غرب سلفيت، والمصادقة على إضافة 8 وحدات استيطانية جديدة في مستوطنة «مجدال عوز» القريبة من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.



وقال رئيس بلدية الزاوية نعيم شقير إن البلدية تسلمت أمس قرارًا عسكريًا يقضي بالاستيلاء على 8.242 دونمًا من الأراضي الغربية للقرية «لأهداف عسكرية».



وكانت سلطات الاحتلال أعلنت قبل نحو شهرين، الاستيلاء على أراضٍ أخرى غرب البلدة، بمساحة تتراوح بين 140 و177 دونمًا، لإنشاء مقبرة للمستوطنين.



ومن صحيفة "الرياض"، أشارت إلى أن المملكة أكدت التزامها بأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية بوصفهما ركيزتين أساسيتين في سياستها الخارجية، كما تولي أهمية خاصة لتعزيز دور الأمم المتحدة في جميع المجالات ، لا سيما فيما يتعلق بقضايا الأمن الدولي ونزع السلاح ، إيمانًا منها بأن هذه القضايا تمثل وحدة متكاملة لا يمكن بدونها للعالم أن يعيش بسلام واستقرار.



جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية التي ألقها نائب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد منزلاوي، اليوم ، أمام اللجنة الأولى لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والسبعين بنيويورك .



وأيد نائب المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة على ما تضمنه بيان المجموعة العربية وبيان حركة عدم الانحياز, وقال : إن المملكة تؤكد على أهمية الجهود التي تحقق غايات إزالة الأسلحة النووية والتي تبدأ بإدراك ضرورة تبني المجتمع الدولي بأكمله لما هو قائم بالفعل من معاهدات وأطر قانونية وأخلاقية هادفة إلى التوصل إلى عالم خال من السلاح النووي لا سيما في منطقة الشرق الأوسط.



ومن الصحيفة أيضا، أشارت إلى أن رحلات قطار الحرمين السريع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، مرورا بمحطة مدينة جدة بالسليمانية، أنطلق أمس، حيث أتاح القطار للمسافرين الحجز وإصدار التذاكر عبر موقع ألكتروني مخصص.



وبهذه المناسبة قال رئيس هيئة النقل العام الرئيس العام المكلف للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية د. رميح بن محمد الرميح، أن هذه اللحظة التاريخية تشكل علامة وطنية فارقة في صناعة النقل الحديث بالمملكة، معربًا عن فخره وفخر كل منتسب للمشروع بما لمسه من سعادة وبهجة واعتزاز على وجوه جميع المسافرين من مختلف الأعمار.



وأثني الرميح على دور الكفاءات الوطنية الشابة في نجاح المشروع، مُدللا في حديثه على فخر الجميع بأن تنطلق رحلة اليوم من مكة إلى المدينة بقيادة شاب سعودي مدرّب ومؤهل اسمه عبدالرحمن الشهري، الأمر الذي يؤكد سعي كل منتم إلى صناعة النقل على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة عبر تحقيق مفهوم الاستدامة ودعم التوطين في صناعة الخطوط الحديدية بما يحقق رؤية المملكة 2030.