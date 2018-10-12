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خبير مروري:هدوء تام بكافة المحاور وتوخي الحذر مطلوب لتلافي الشبورة

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 07:56 ص
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
قال اللواء أحمد هشام الخبير المروري، إن هناك هدوءا تاما على كافة الطرق والمحاور الرئيسية وهذا يرجع بسبب العطلة الأسبوعية للمدراس والجامعات والمصالح الحكومية .

وأضاف هشام، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع عبر القناة الأولي ، أن هناك بعض أعمال تركيب كوبري بمنطقة " الأتوستراد" ولذا تم نشر الخدمات المرورية علي الطريق الدائري بمنطقة العمل ، وعمل تحويلات لمنع الكثفات المرورية وعمل تحويلات بديلة .

وتابع قائلًا: هناك للأسف حادث منذ قليل بمخرج كوبري العباسية لإنقلاب سيارة ملاكي ، وتم نقل السائق الي المستشفي ورفع السيارة من بحر الطريق .

وناشد الخبير المروري، سائقي المركبات بتوخي الحذر خاصة في الساعات الأولي من الصباح حيث وجود كثافة نسبية للشبورة المائية ، وسقوط للأمطار علي بعض المناطق مثل دمياط والأسكندرية .

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