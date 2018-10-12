خبير مروري:هدوء تام بكافة المحاور وتوخي الحذر مطلوب لتلافي الشبورة

قال اللواء أحمد هشام الخبير المروري، إن هناك هدوءا تاما على كافة الطرق والمحاور الرئيسية وهذا يرجع بسبب العطلة الأسبوعية للمدراس والجامعات والمصالح الحكومية .



وأضاف هشام، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع عبر القناة الأولي ، أن هناك بعض أعمال تركيب كوبري بمنطقة " الأتوستراد" ولذا تم نشر الخدمات المرورية علي الطريق الدائري بمنطقة العمل ، وعمل تحويلات لمنع الكثفات المرورية وعمل تحويلات بديلة .



وتابع قائلًا: هناك للأسف حادث منذ قليل بمخرج كوبري العباسية لإنقلاب سيارة ملاكي ، وتم نقل السائق الي المستشفي ورفع السيارة من بحر الطريق .



وناشد الخبير المروري، سائقي المركبات بتوخي الحذر خاصة في الساعات الأولي من الصباح حيث وجود كثافة نسبية للشبورة المائية ، وسقوط للأمطار علي بعض المناطق مثل دمياط والأسكندرية .