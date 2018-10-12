علماء يطورون لقاحا لمكافحة نوبات الإسهال بين المسافرين

تمكن فريق من العلماء من تطوير لقاح أطلقوا عليه لقاح ثلاثة فى واحد قادر على مكافحة المسببات الثلاثة للإصابة بنوبات الإسهال بين المسافرين والأطفال في البلدان النامية.



ووفقا لمركز الوقاية ومكافحة الأمراض الأمريكي CDC، فإن ما يصل إلى 80% من حالات الإسهال بين المسافرين تحدث بسبب عدوى بكتيرية.



يمد اللقاح الجديد البروتينات من البكتيريا الإشريكية القولونية المسببة للأمراض بكتيريا "إيه كولى"،وبكتيريا "شيجيلا"، وبكتيريا "كمبيلو باكتر"، وهي الأسباب الرئيسية للإسهال الناجم عن العدوى البكتيرية على مستوى العالم.



وفى الاختبارات التي أجريت على الفئران، قدم اللقاح مناعة ضد جميع العوامل المسببة للأمراض الناجمة عن الإصابة بالكتيريا من البكتيريا الثلاث، وقال البروفيسور "ماريو مونتيرو"، كيميائي في جامعة جيلف بكندا "لا توجد حاليا لقاحات مرخصة ضد أي من هذه العوامل الممرضة".



وفي عام 2009، قام "مونتيرو" بتطوير لقاح يعتمد على السكر ولم يعمل إلا ضد بكتيريا "كامبيلو باكتر"، إلا انه لم يتم تطوير تجارب سريرية بشرية حتى الآن



وأكد العلماء أن أي لقاح جديد قد يستغرق عقودا لاختباره وإطلاقه، مضيفين "نستهدف المسببات الثلاث للأمراض في نفس لقاح واحد"، مشددين على أن هناك حاجة لإجراء المزيد من الأبحاث لتحديد الكميات المثلى من البروتين والسكريات فى اللقاح لجعل اللقاح أكثر كفاءة.