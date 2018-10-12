حفيدة الملكة إليزابيث تستعد لحفل زفافها.. صور

أجرت الأميرة يوجيني، والأمير جاك بروكسبانك، تدريباتهم النهائية في كنيسة كنيسة القديس جورج، استعدادا لحفل زفافهما الملكي المقرر إقامته اليوم الجمعة.



وسافرت حفيدة الملكة إليزابيث وخطيبها إلى الكنيسة في قلعة وندسور بعد ظهر أمس الخميس، قبل أقل من 24 ساعة من حفل زفاهما في نفس المكان الذي تزوج فيه دوق ودوقة ساسكس، الأمير هاري وميجان ماركل، في شهر مايو وفقًا الموقع "الإمارات اليوم".



وتبعتهم عائلة يوجيني المكونة من والدتها سارة فيرجسون، ووالدها الأمير أندرو وأختها الأميرة بياتريس.



وأقيمت بروفة لحفل الزفاف في الساعة 12 ظهرا، بحضور عدد من الضيوف بما في ذلك الأمير جورج والأميرة شارلوت الذين سيكونون من بين الصبيان ووصيفات الشرف اليوم.



وكانت العروس تجلس في مقعد الراكب في السيارة وهي في طريقها لخطيبها ، قبل أن تعود إلى خارج قلعة وندسور بعد البروفة.