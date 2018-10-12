10 معلومات لا تعرفها عن حفل زفاف حفيدة الملكة إليزابيث

تستعد الأميرة يوجيني، والأمير جاك بروكسبانك، لحفل زفافهما الملكي المقرر إقامته اليوم الجمعة بكنيسة القديس سانت جورج بقلعة ويندسور.



وأقيمت بروفة لحفل الزفاف في الساعة 12 ظهرا، بحضور عدد من الضيوف،بما في ذلك الأمير جورج والأميرة شارلوت الذين سيكونون من بين الصبيان ووصيفات الشرف اليوم.



والعروس البالغة من العمر 28 عاما، هي الابنة الصغرى لثالث أبناء الملكة إليزابيث الأمير آندرو وزوجته السابقة سارة فيرجسون، والذين على الرغم من الطلاق في عام 1996 لا يزال يعيشان معًا في رويال لودج في وندسور غريت بارك ، على بعد ثلاثة أميال ونصف فقط من القلعة وسيكون حفل الزفاف كالتالي:



1- يقام حفل زفاف جاك وأوجيني بحضور نحو 850 ضيفًا وأعضاء العائلة المالكة بما في ذلك الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل ودوق ودوقة كامبردج والملكة.



2- سيتم بث لقطات من الحفل المباشر على القناة الملكية وقنوات Duke of York's Duke of York ، بالإضافة إلى صفحات Andrew على الفيسبوك.



3- سيتم عرض حفل الزفاف بالكامل على قنوات ITV كجزء من عرض خاص بثلاث ساعات لهذا اليوم من وندسور ، يستضيفه إيمون هولمز وروث لانغزفورد.



4- يمنع حمل الهواتف المحمولة في زفاف الأميرة أوجين وجاك بروكسبانك حيث سيتم تسليم الهواتف في قاعة الاستقبال قبل حضور الزفاف.





5- يجب تسليم أي أجهزة إلكترونية تسمح بالتقاط الصور حيث لا يسمح بالتصوير داخل الكنيسة.



6- سيتجمع الضيوف في farm shop بوندسور في تمام العاشرة والربع صباحا حيث سيتم نقلهم بحافلات خاصة إلى الكنيسة بقلعة وندسور.



7- شهدت القلعة زفاف الأمير هاري، الابن الأصغر لولي العهد الأمير تشارلز، والممثلة الأمريكية ميجان ماركل في مايو وستقلد يوجيني بعضا من خطط ابن عمها في زفافها.



8- ستدعو الأميرة 1200 شخص من أنحاء بريطانيا لحضور الاحتفالات في ساحات القلعة ومشاهدة الزوجين يغادران كنيسة القديس جورج بعد المراسم.



9- سيقوم العروسان بعد ذلك بجولة قصيرة بعربة في أرجاء وندسور كما فعل هاري وميجان عندما حضرت حشود كبيرة لرؤيتهما.



10- طلبت يوجيني، وترتيبها التاسع في ولاية العرش، من شقيقتها الأميرة بياتريس أن تكون وصيفة الشرف في الزفاف، أما بروكسبانك فطلب من شقيقه توماس أن يكون إشبينه.

