ظهور رائع.. شاهد إطلالات النجمات خلال الأسبوع.. صور

إطلالات المشاهير والنجمات من أكثر الأمور التى يهتم بها العديد من الأشخاص وبالأخص الفتيات، وذلك بهدف متابعة صيحات الموضة التى اعتمدت عليها النجمات، أو لكي تستوحي منها إطلالتهن.



وتألقت خلال هذا الأسبوع الكثير من الفنانات بإطلالات متنوعة جمعت بين التصميمات الكاجوال والكلاسيك، لذا نعرض لكم خلال السطور التالية أبرز إطلالات المشاهير خلال الأسبوع.



-خطفت الأنظار سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال جولتها الأفريقية التى أستغرقت أسبوع، حيث أطلت أثناء وصولها إلى غانا بفستان مخطط متوسط الطول وذا أكمام طويلة، جمع التصميم بين اللونين النبيتى والأبيض وحمل توقيع الماركة الفرنسية الشهيرة "Celine"، وبلغ تكلفت الفستان 2000 دولار أمريكى، كما اعتمدت أثناء وصولها إلى مصر على إطلالة كلاسيكية مرتدية بنطال قماش أبيض وشميز ابيض واستكملت هذه الإطلالة بـ"جاكيت" ذات لون بيج وضعته على كتفيها.



-ظهرت دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون بإطلالة أنيقة جدا فى أول ظهور رسمى لها بعد إنجابها ابنها الثالث لويس آرثر تشارلز، خلال حضورها القمة الصحية الوزارية العالمية الأولى، أعتمدت على فستان بسيط باللون الموف يبلغ ثمنه 1350 جنيه استرلينى من تصميم اميليا ويكستيد، وأكملت الدوقة إطلالتها بحقيبة صغيرة فضية اللون من جلد الثعبان يبلغ ثمنها 695 جنيهًا إسترليني، كما ظهرت مرة أخرى كيت ميدلتون خلال هذا الأسبوع بإطلالة رسمية راقية، خلال زيارتها لـVictoria and Albert Museum بلندن.



وأطلت بفستان آخر طويل من علامة Erdem، تميز بنقشة الكاروهات التى جمعت بين اللون البيج والأبيض والبنى، كما اعتمدت على حزام حول منطقة الخصر باللون النبيتى، وبلغ سعر الفستان 2,328 دولار أمريكى، ونسقت معه كلاتش باللون باللون النبيتى بلغ سعرها 1,150 دولار، وانتعلت كيت حذاء Velvet من Jimmy Choo بلغت تكلفته 725 دولار، كما تزينت بأقراط من الكريستال واللؤلؤ من علامة Erdem بلغ سعرها 1220 دولار أمريكى .



-خضعت ديانا كرزون لجلسة تصوير بفستان طويل باللون الأخضر من biancarosaamman، تميز بحزام رفيع حول منطقة الخصر كشف عن رشاقتها، كما زين بالورود الملونة على الأكمام والصدر.



-ظهرت الإعلامية "ريا أبي راشد" خلال تواجدها في المملكة العربية السعودية، بجمبسوت أسود نسقت معه عباءة بيضاء مطرزة باللون الذهبى.



-أما أنغام فخطفت الأنظار بفستان أنيق باللون الأزرق اللامع، تميز بصيحة الكتف الواحد، كما كشف عن قوامها الرشيق.