ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

ظهور رائع.. شاهد إطلالات النجمات خلال الأسبوع.. صور

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 11:35 ص
صدى البلد
هاجر هانئ
إطلالات المشاهير والنجمات من أكثر الأمور التى يهتم بها العديد من الأشخاص وبالأخص الفتيات، وذلك بهدف متابعة صيحات الموضة التى اعتمدت عليها النجمات، أو لكي تستوحي منها إطلالتهن.

وتألقت خلال هذا الأسبوع الكثير من الفنانات بإطلالات متنوعة جمعت بين التصميمات الكاجوال والكلاسيك، لذا نعرض لكم خلال السطور التالية أبرز إطلالات المشاهير خلال الأسبوع.

-خطفت الأنظار سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال جولتها الأفريقية التى أستغرقت أسبوع، حيث أطلت أثناء وصولها إلى غانا بفستان مخطط متوسط الطول وذا أكمام طويلة، جمع التصميم بين اللونين النبيتى والأبيض وحمل توقيع الماركة الفرنسية الشهيرة "Celine"، وبلغ تكلفت الفستان 2000 دولار أمريكى، كما اعتمدت أثناء وصولها إلى مصر على إطلالة كلاسيكية مرتدية بنطال قماش أبيض وشميز ابيض واستكملت هذه الإطلالة بـ"جاكيت" ذات لون بيج وضعته على كتفيها.

-ظهرت دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون بإطلالة أنيقة جدا فى أول ظهور رسمى لها بعد إنجابها ابنها الثالث لويس آرثر تشارلز، خلال حضورها القمة الصحية الوزارية العالمية الأولى، أعتمدت على فستان بسيط باللون الموف يبلغ ثمنه 1350 جنيه استرلينى من تصميم اميليا ويكستيد، وأكملت الدوقة إطلالتها بحقيبة صغيرة فضية اللون من جلد الثعبان يبلغ ثمنها 695 جنيهًا إسترليني، كما ظهرت مرة أخرى كيت ميدلتون خلال هذا الأسبوع بإطلالة رسمية راقية، خلال زيارتها لـVictoria and Albert Museum بلندن.

وأطلت بفستان آخر طويل من علامة Erdem، تميز بنقشة الكاروهات التى جمعت بين اللون البيج والأبيض والبنى، كما اعتمدت على حزام حول منطقة الخصر باللون النبيتى، وبلغ سعر الفستان 2,328 دولار أمريكى، ونسقت معه كلاتش باللون باللون النبيتى بلغ سعرها 1,150 دولار، وانتعلت كيت حذاء Velvet من Jimmy Choo بلغت تكلفته 725 دولار، كما تزينت بأقراط من الكريستال واللؤلؤ من علامة Erdem بلغ سعرها 1220 دولار أمريكى .

-خضعت ديانا كرزون لجلسة تصوير بفستان طويل باللون الأخضر من biancarosaamman، تميز بحزام رفيع حول منطقة الخصر كشف عن رشاقتها، كما زين بالورود الملونة على الأكمام والصدر.

-ظهرت الإعلامية "ريا أبي راشد" خلال تواجدها في المملكة العربية السعودية، بجمبسوت أسود نسقت معه عباءة بيضاء مطرزة باللون الذهبى.

-أما أنغام فخطفت الأنظار بفستان أنيق باللون الأزرق اللامع، تميز بصيحة الكتف الواحد، كما كشف عن قوامها الرشيق.
ظهور رائع.. شاهد إطلالات النجمات خلال الأسبوع.. صور
ظهور رائع.. شاهد إطلالات النجمات خلال الأسبوع.. صور
ظهور رائع.. شاهد إطلالات النجمات خلال الأسبوع.. صور
ظهور رائع.. شاهد إطلالات النجمات خلال الأسبوع.. صور
ظهور رائع.. شاهد إطلالات النجمات خلال الأسبوع.. صور
ظهور رائع.. شاهد إطلالات النجمات خلال الأسبوع.. صور
ظهور رائع.. شاهد إطلالات النجمات خلال الأسبوع.. صور
ظهور رائع.. شاهد إطلالات النجمات خلال الأسبوع.. صور
ظهور رائع.. شاهد إطلالات النجمات خلال الأسبوع.. صور
ظهور رائع.. شاهد إطلالات النجمات خلال الأسبوع.. صور
ظهور رائع.. شاهد إطلالات النجمات خلال الأسبوع.. صور
ظهور رائع.. شاهد إطلالات النجمات خلال الأسبوع.. صور
ظهور رائع.. شاهد إطلالات النجمات خلال الأسبوع.. صور
ظهور رائع.. شاهد إطلالات النجمات خلال الأسبوع.. صور
ظهور رائع.. شاهد إطلالات النجمات خلال الأسبوع.. صور

ترشيحاتنا

طبيب الأهلي يكشف عن تطورات حالة علي معلول بعد تعرضه للإصابة

مفاجأة .. انفصال إلكتروني بين هنا شيحة وأحمد فلوكس

فى دقيقة.. تعرف على أبرز عناوين الصحف المصرية اليوم.. فيديو

بريطانيا تحتفل اليوم بزفاف الأميرة يوجيني حفيدة الملكة إليزابيث‎..صور

أمير مكة يصل أنقرة لمتابعة أزمة خاشقجي

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر أمام سوازيلاند

مفيدة شيحة في ندوة صدى البلد: الستات ميعرفوش يكدبوا أصبح مدرسة إعلامية.. ومعروفة بعدائي للرجال.. وهذا رأيي في رضوى الشربيني.. وفخورة إن بنتي عندها 21 سنة ومش باين عليّ

1.5 مليار يورو القيمة السوقية للاعبى منتخبات الدورة الرباعية بالسعودية

أسعار الذهب اليوم الجمعة 12 أكتوبر 2018

واشنطن بوست: أنقرة أبلغت واشنطن بامتلاكها تسجيلات تثبت مقتل خاشقجي

زواج يهودى من مسلمة يثير الجدل فى إسرائيل..والعروسان:وقعنا اتفاق سلام..صور

شاهد.. عمرو دياب يحتفل بعيد ميلاده الـ57 مع دينا الشربيني

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور رائع.. شاهد إطلالات النجمات خلال الأسبوع.. صور

زواج يهودى من مسلمة يثير الجدل فى إسرائيل..والعروسان:وقعنا اتفاق سلام..صور

حفيدة الملكة إليزابيث تستعد لحفل زفافها.. صور

بلقيس بإطلالة متميزة في أحدث جلسة تصوير

لمسة من جمال الطبيعة داخل المنزل بالمزهريات الكبيرة.. صور

فيديو

التليفزيون ينقل صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف.. فيديو
مفيدة شيحة في ندوة صدى البلد: الستات ميعرفوش يكدبوا أصبح مدرسة إعلامية.. ومعروفة بعدائي للرجال.. وهذا رأيي في رضوى الشربيني.. وفخورة إن بنتي عندها 21 سنة ومش باين عليّ
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحامدية الشاذلية
أفضلية تاريخية لـ الفراعنة .. منتخب مصر يضرب سوازيلاند بالعشرة وديا .. فيديو
نصر سالم: خضنا حرب أكتوبر بلا إمكانات عسكرية..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟