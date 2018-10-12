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أبحاث طبية تؤكد فعالية أحد عقاقير علاج الأكزيما في إنماء الشعر

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 10:12 ص
صدى البلد
أ ش أ
أفادت أبحاث طبية حديثة بأن عقار"دوبيكسنت" Dupixent، المعالج للإكزيما المتوسطة إلى الشديدة، قد يساعد في إنماء الشعر بين الأشخاص الذين يعانون من الصلع، في أول دراسة تشير إلى وجود علاقة بين العقار وعلاج الصلع.

وأشارت الأبحاث التي أجريت في مستشفى ماساتشوستس العام إلى أن مريضا يبلغ من العمر 13 عاما عانى من الثعلبة التوتية وهو نقص كامل في شعر فروة الرأس عولج بعقار دوبيكسنت المعالج للإكزيما، وجد أن له تأثيرا جانبيا غير متوقع في علاج الصلع.

ووفقا للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، يعاني 80 مليون أمريكي من هذا النوع من فقدان الشعر، ويعد العامل الوراثي هو السبب الأكثر شيوعا للإصابة ، ولكن الأسباب البيئية قد تشمل الإجهاد ، المرض والعلاجات الطبية بعد الولادة .

وقالت الدكتورة "ماريان ماكريديس"، المحققة الرئيسية في وحدة البحوث السريرية بمستشفى ماساتشوستس "فوجئت تماما بما أن هذا المريض لم ينمو شعره منذ سن الثانية، والعلاجات الأخرى التي يمكن أن تساعد في تساقط الشعر لم تكن فعالة في حالته.. وتعد فعالية العقار الأولى من نوعها في إنماء الشعر مع مريض الثعلبة البقعية". كما كشف الباحثون أن المريض عانى أيضا من إكزيما واسعة مقاومة للعلاج منذ كان في شهره السابع .

وفي يوليو عام 2017، بدأ المريض العلاج مع حقن أسبوعية من عقار دوبيكسنت، الذي تمت الموافقة عليه مؤخرا من قبل إدارة الأغذية والدواء الأمريكية.

وبعد ستة أسابيع من العلاج ، لم يكن لديه تحسن كبير في أعراض الأكزيما فقط ، بل لوحظ نمو شعيرات خفيفة على فروة الرأس .

وأوضح الباحثون أن آلية عقار دوبيكسنت تستهدف مسارا رئيسيا في جهاز المناعة معروفا أنه متعلق بزيادة فرص الإصابة بالإكزيما يمكن أن يفسر أيضا عمله ضد الصلع، كما أشارت الدراسات الحديثة إلى ان عناصر أخرى من نفس المسار قد تحفز فقد الشعر المناعي الذاتي

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