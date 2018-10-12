بوستر فيلم رعب بمليون دولار.. فما سره؟

قال موقع هوليوود ريبورتر، إن بوستر أحد الأفلام القديمة المرعبة سيكون مطروحًا في مزاد علني، لبيعه بمبلغ كبير.



وذكر الموقع أن دار سوذبيز للمزادات من المتوقع أن تبيع البوستر الأصلي لفيلم رعب "المومياء" (ذا مامي) الذي لعب فيه دور البطولة الممثل بوريس كارلوف، بمبلغ يتجاوز مليون دولار.



ويعد البوستر الذي قد يتخطى المليون دولار أمريكي، من ضمن 3 بوسترات أخرى باقية من الفيلم الذي أنتج عام 1932.