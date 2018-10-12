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رياضة

استقالة محمد إسماعيل من تدريب مركز شباب تلا

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 10:12 ص
صدى البلد
عبدالله هشام
تقدم محمد إسماعيل باستقالته من تدريب فريق الكرة الأول بمركز شباب تلا وذلك بسبب عدم توافر عوامل النجاح والامكانيات المادية وسوء نتائج الفريق في دوري الدرجة الثانية، على حد قوله.

وقرر مجلس الإدارة برئاسة الأحمدي عبد الغفار الموافقة على الاستقالة التي تقدم بها المدير الفنى ملتمسا العذر له وعقد المجلس اجتماعًا لبحث أسباب الاستقالة التي تقدم به محمد اسماعيل بعد هزيمة الفريق في كأس مصر أمام فريق بتروجت.

جدير بالذكر أن الفريق المنوفى خاض تحت قيادة محمد إسماعيل، 6 مباريات بالقسم الثاني، خسر في أربعة، وحقق الفوز في مباراة واحدة، وتعادل في مثلها ، ووصل للدور الـ32 من بطولة كأس مصر ، قبل أن يخسر من بتروجت بستة أهداف نظيفة.

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