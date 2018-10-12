بدء محاكمة القس الأمريكي المحتجز في تركيا

أفادت قناة "سكاي نيوز" بأن جلسة جديدة لمحاكمة القس الأمريكي المحتجز لدى السلطات التركية أندرو برونسون قد بدأت منذ قليل.



وتأمل الإدارة الأمريكية أن تفرج تركيا عن القس أندرو برانسون، خلال جلسة المحاكمة التي ستعقد اليوم الجمعة، في حين تتحدث تقارير عن صفقة أمريكية تركية لإطلاق سراحه.



وذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية أن الولايات المتحدة وتركيا توصلتا لاتفاق يطلق بموجبه سراح برانسون وتسقط اتهامات بعينها خلال الجلسة اليوم.



ولم يرد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس على اسئلة بشأن التوصل لأي اتفاق، لكنه عبر عن آمال الإفراج عن برانسون.



وأوضح بنس: "لدينا الأمل بشأن الإجراءات في المحكمة، وأن ترى تركيا الطريق ممهدا وتطلق سراح هذا الرجل الصالح الذي لم يرتكب أي جرم والذي احتجز لسنوات عدة في تركيا ظلما".