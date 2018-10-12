روسيا تدعو أمريكا لتقديم ضمانات كتابية بعدم تدخل الدولتين في شئون بعضهما البعض

قال مدير قسم أمريكا الشمالية في وزارة الخارجية الروسية جيورجي بوريسنكو، إن روسيا تدعو الولايات المتحدة لتقديم ضمانات خطية بعدم تدخل البلدين في شئون بعضهما البعض، مؤكدا أن موسكو مستعدة لإعطاء مثل هذه الضمانات "في أي لحظة".



وأضاف الدبلوماسي الروسي - في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم /الجمعة/ - "لقد اقترحنا على الأمريكيين مرارا أخذ التزامات كتابية حول عدم التدخل في شئون بعضنا البعض".



وأضاف بوريسنكو "يمكن الاستناد إلى تجربة استعادة العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا في عام 1933 عندما تبادل مفوض الشعب لخارجية الاتحاد السوفيتي مكسيم ليتفينوف، ورئيس الولايات المتحدة روزفيلد مذكرات تتضمن التزامات بعدم الاعتداء على الأسس الداخلية، ومن اللافت أن السلطات الأمريكية هي من أصرت على ذلك".



وتابع "نقترح إجراء تبادل رسائل ذات محتوى مماثل، على سبيل المثال بين وزيري الخارجية الروسي والأمريكي، لكن واشنطن مع الأسف تتجنب ذلك، وترفض ذلك بشكل قطعي".

