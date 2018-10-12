ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

روسيا تدعو أمريكا لتقديم ضمانات كتابية بعدم تدخل الدولتين في شئون بعضهما البعض

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 10:17 ص
بوتين وترامب
بوتين وترامب
أ ش أ
قال مدير قسم أمريكا الشمالية في وزارة الخارجية الروسية جيورجي بوريسنكو، إن روسيا تدعو الولايات المتحدة لتقديم ضمانات خطية بعدم تدخل البلدين في شئون بعضهما البعض، مؤكدا أن موسكو مستعدة لإعطاء مثل هذه الضمانات "في أي لحظة".

وأضاف الدبلوماسي الروسي - في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم /الجمعة/ - "لقد اقترحنا على الأمريكيين مرارا أخذ التزامات كتابية حول عدم التدخل في شئون بعضنا البعض".

وأضاف بوريسنكو "يمكن الاستناد إلى تجربة استعادة العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا في عام 1933 عندما تبادل مفوض الشعب لخارجية الاتحاد السوفيتي مكسيم ليتفينوف، ورئيس الولايات المتحدة روزفيلد مذكرات تتضمن التزامات بعدم الاعتداء على الأسس الداخلية، ومن اللافت أن السلطات الأمريكية هي من أصرت على ذلك".

وتابع "نقترح إجراء تبادل رسائل ذات محتوى مماثل، على سبيل المثال بين وزيري الخارجية الروسي والأمريكي، لكن واشنطن مع الأسف تتجنب ذلك، وترفض ذلك بشكل قطعي".

ترشيحاتنا

أسعار النفط العالمية تقفز أكثر من 1%

الأرصاد توجه بارتداء الملابس الثقيلة.. فيديو

ألكسندر زفيريف يصعد لنصف نهائي بطولة شنغهاي للتنس

بلقيس بإطلالة متميزة في أحدث جلسة تصوير

أبحاث طبية تؤكد فعالية أحد عقاقير علاج الأكزيما في إنماء الشعر

بدء محاكمة القس الأمريكي المحتجز في تركيا

شبح الإزالة يهدد المنشآت المقامة منذ أكثر من 60 عاما.. نائب يتقدم بمشروع قانون لهدمها.. تمثل خطرًا داهما علي السكان.. ورئيس إسكان البرلمان متحفظا: من الأفضل ترميمها

عماد النحاس يكشف ما فشل مانويل جوزيه في تغييره داخل الأهلي ..فيديو

أمن الدقهلية يكشف لغز العثور على جثة طفل مقتول بإحدى قرى الدقهلية

كريم العمدة: مصر تسير بخطى سليمة فى برنامج الإصلاح الاقتصادي.. فيديو

البنك الدولي: مصر صنعت قصة نجاح بالاستثمار في رأس المال البشري

القوات المسلحة تكرم صانع معجزة فتح ثغرة الخط الذي لا يقهر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفيدة الملكة إليزابيث تستعد لحفل زفافها.. صور

بلقيس بإطلالة متميزة في أحدث جلسة تصوير

لمسة من جمال الطبيعة داخل المنزل بالمزهريات الكبيرة.. صور

وزير الرياضة يشهد معرض ومهرجان أنسومينا للألعاب الإلكترونية

رشاد ونور وكريم محسن يشعلون welcome party بتجارة عين شمس‎..فيديو وصور

فيديو

المرور: إغلاق جزئي للدائري القادم من القاهرة الجديدة إلى المنيب.. فيديو
تعرف على الحالة المرورية في شوارع القاهرة عبر Google Earth
كريم العمدة: مصر تسير بخطى سليمة فى برنامج الإصلاح الاقتصادي.. فيديو
الأرصاد توجه بارتداء الملابس الثقيلة.. فيديو
أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الجمعة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟