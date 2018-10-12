ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

فيرنر مستعد للعب في أي مركز فى هجوم بمنتخب ألمانيا

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 10:17 ص
صدى البلد
أ ش أ
أكد تيمو فيرنر، مهاجم فريق لايبزيج ومنتخب ألمانيا، استعداده للعب أي دور في الخط الهجومي، مشيرا إلى المرونة التي يتمتع بها داخل الملعب.

وخلال حواره مع موقع "سبورت1" الألماني، قال فيرنر عن مركزه المفضل: "لا أهتم طالما أنني ألعب في المناطق الأمامية، فأنا على استعداد لشغل أي مركز في الهجوم".

وأضاف: "مهاجمو المنتخب يتمتعون بمرونة وبإمكانهم اللعب في أي مركز يطلبه المدرب، سواء في الوسط أو على الجناح، وهذا ما أفضله بشدة، لأنني لا أحب الانتظار في منطقة الجزاء، وأرغب دائما في التحرك وخلق الفرص لنفسي".

ويتواجد فيرنر داخل معسكر المنتخب الألماني، الذي يستعد لمواجهة هولندا غدا، السبت، في إطار منافسات دوري الأمم الأوروبية.

ترشيحاتنا

أردوغان ينحني أمام أمريكا..صفقة لإطلاق سراح القس الأمريكي خلال جلسة محاكمة

زوجة اللواء باقي: عمله في السد العالي ساعده كثيرا في فكرة اختراق خط بارليف

البنك الدولي: مصر صنعت قصة نجاح بالاستثمار في رأس المال البشري

مليار دولار استثمارات أمريكية إضافية بفضل الإصلاحات الاقتصادية في مصر

شاهد.. عمرو دياب يحتفل بعيد ميلاده الـ57 مع دينا الشربيني

إسرائيل تقرر وقف استخدام طائرات إف -35 لهذا السبب

فيديوجراف.. حشرة تتفوق على الأسود

مريم تامر سفيرة لألمانيا بالقاهرة لمدة يوم.. صور

ألكسندر زفيريف يصعد لنصف نهائي بطولة شنغهاي للتنس

أمطار غزيرة وعواصف رعدية وتوقف حركة الصيد بدمياط

القرار.. فيديو من الشئون المعنوية لتعميق الهوية الوطنية لدى الشباب

حفيدة الملكة إليزابيث تستعد لحفل زفافها.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفيدة الملكة إليزابيث تستعد لحفل زفافها.. صور

بلقيس بإطلالة متميزة في أحدث جلسة تصوير

لمسة من جمال الطبيعة داخل المنزل بالمزهريات الكبيرة.. صور

وزير الرياضة يشهد معرض ومهرجان أنسومينا للألعاب الإلكترونية

رشاد ونور وكريم محسن يشعلون welcome party بتجارة عين شمس‎..فيديو وصور

فيديو

المرور: إغلاق جزئي للدائري القادم من القاهرة الجديدة إلى المنيب.. فيديو
تعرف على الحالة المرورية في شوارع القاهرة عبر Google Earth
كريم العمدة: مصر تسير بخطى سليمة فى برنامج الإصلاح الاقتصادي.. فيديو
الأرصاد توجه بارتداء الملابس الثقيلة.. فيديو
أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الجمعة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟