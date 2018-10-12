فيرنر مستعد للعب في أي مركز فى هجوم بمنتخب ألمانيا

أكد تيمو فيرنر، مهاجم فريق لايبزيج ومنتخب ألمانيا، استعداده للعب أي دور في الخط الهجومي، مشيرا إلى المرونة التي يتمتع بها داخل الملعب.



وخلال حواره مع موقع "سبورت1" الألماني، قال فيرنر عن مركزه المفضل: "لا أهتم طالما أنني ألعب في المناطق الأمامية، فأنا على استعداد لشغل أي مركز في الهجوم".



وأضاف: "مهاجمو المنتخب يتمتعون بمرونة وبإمكانهم اللعب في أي مركز يطلبه المدرب، سواء في الوسط أو على الجناح، وهذا ما أفضله بشدة، لأنني لا أحب الانتظار في منطقة الجزاء، وأرغب دائما في التحرك وخلق الفرص لنفسي".



ويتواجد فيرنر داخل معسكر المنتخب الألماني، الذي يستعد لمواجهة هولندا غدا، السبت، في إطار منافسات دوري الأمم الأوروبية.

