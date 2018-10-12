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المرور: إغلاق جزئي للدائري القادم من القاهرة الجديدة إلى المنيب.. فيديو

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 10:22 ص
صدى البلد
توك شو
أفاد اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، بأن الإدارة العامة للمرور قامت بنشر كافة الوحدات الخاصة بها، على كافة الطرق السريعة لمتابعة حركة سير السيارات.

وأشار "هشام"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر الفضائية الأولى المصرية اليوم، الجمعة، إلى أن هناك شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والساحلية، إضافةً إلى سقوط أمطار على دمياط الجديدة، ومنطقة العجمي بالإسكندرية.

ونوه "هشام" إلى أن هناك إغلاقا جزئيا للطريق الدائري القادم من القاهرة الجديدة حتى المنيب، من اليوم وحتى ثلاثة أيام، نظرًا لأعمال إنشاء كوبري مشاه.

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