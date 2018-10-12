أهالى مساكن ضباط مدينة نصر يشتكون تراكم القمامة.. صور

اشتكى أهالي منطقة زهراء مدينة نصر، تراكم أكوام القمامة وعدم وجود صناديق بمنطقة مساكن الضباط، ما يشوه المنظر الحضاري ويؤثر على حركة مرور المواطنين والسيارات.



ورصدت عدسة "صدى البلد" شكاوى الأهالي، فقال حنفي خليل: "احنا عايشين وسط القمامة فى مساكن ضباط مدينة نصر ما أدى إلى انتشار الحشرات والأمراض التي تؤثر علي صحة المواطنين".



وناشد محمد جودة ضروري العمل على رفع القمامة وإيجاد صناديق لها، لعدم تراكمها وتعطيل حركة السير، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الحى عدة مرات ولكن بلا رد.



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