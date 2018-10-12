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ثقافة

فرحة شعب .. ضمن احتفالات بيت المسرح بنصر أكتوبر قريبا

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 11:48 ص
صدى البلد
طارق موسى
قال الفنان أحمد السيد مدير فرقة المسرح الكوميدي إنه تجرى حاليًا بروفات العرض الغنائي "فرحة شعب" على مسرح ميامى بوسط البلد من إنتاج فرقة المسرح الكوميدى، والذي يعرض في إطار احتفالات البيت الفني للمسرح بذكرى انتصارات أكتوبر، ومن المنتظر افتتاحه خلال أيام.

وقال محمد مصطفى، مؤلف ومخرج العرض، إن العرض يدور حول بطولات حرب أكتوبر فى إطار اجتماعى وطنى.

ويشارك بالعرض حوالي 30 فنانا من مراحل عمرية مختلفة.

عرض "فرحة شعب" بطولة محمد على محمود، محمد يسرى، عبدالرحمن إبراهيم، زينب خالد، منة كرم، إسلام ذكي، سارة مرشدي، فيديو مابينج محمد المأموني، تأليف وتلحين وإخراج محمد مصطفى.

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