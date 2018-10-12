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منوعات

#الشعب _الكويتي _مع _السعودية يتصدر هاشتاج الكويت

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 11:40 ص
صدى البلد
احمد قطب
دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج بعنوان #الشعب _الكويتي _مع _السعودية ، حيث تصدَّر قائمة الأكثر تداولًا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في الكويت، وتفاعل معه عدد كبير من المتابعين.

وقال عبد العزيز فهيد مغردا نرسل تحية حب للشعب الكويتي الحبيب وعلي وقوفه مع المملكة .

وتابع زيدان بن مدان الوردة احد المغردين اللهم احفظ امننا واماننا وبلادنا من كيد الاعداء الحاسدين والحاقدين.

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