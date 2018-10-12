التعليم العالى: مركز القياس والتقويم فى بنها الأول على جامعات مصر

أعلن المركز القومي للقياس والتقويم التابع لوحدة مشروعات تطوير التعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تصنيف مراكز القياس والتقويم بالجامعات المصرية، حيث جاء مركز القياس والتقويم التابع لجامعة بنها في المركز الأول علي مستوي مراكز الجامعات المصرية، بينما جاء مركز جامعة المنيا في المركز الثاني والفيوم في المركز الثالث.



وقالت الدكتوره عزه عبدالله مدير مركز القياس والتقويم بجامعة بنها أن وحدة مشروعات تطوير التعليم العالي كانت قد أعلنت أمس عن تصنيف مراكز القياس فى الجلسة الأولى من الملتقى الثانى لمديري مراكز القياس والتقويم بالجامعات المصرية والمنعقد بجامعة عين شمس.



وأضافت أن تصنيف اداء مراكز القياس بالجامعات المصرية جاء وفقا لمعايير محدده وهي مدي نشر ثقافة تطوير نظم تقويم الطلاب والامتحانات ومقومات ومتابعة مراكز القياس والتقويم ومدي تقديم الدعم الفنى وتبادل الخبرات، مشيرة الي قيام خبراء المركز بعمل زيارات لقياس أداء مراكز ووحدات القياس والتقويم بالجامعات المصريه لمتابعة الانشطة والتأكد من استمرار العمل وتقديم الدعم الفنى وإنشاء قاعدة بيانات وقياس اثر ومردود مشروعات التطوير.



من جانبه توجه الدكتور حسين المغربي القائم بأعمال رئيس جامعه بنها بالشكر الي جميع العاملين بمركز القياس والتقويم بالجامعة، مشيرًا أن الجامعة مهتمة بتطبيق معايير قياس وتقويم الامتحانات وتصحيحها بما يساهم في تجنب الأخطاء وتقليل الجهد والتكلفة المادية.



وأعلن الدكتور المغربي انه تمت الموافقة على دعم مشروع جديد لبنوك الاسئلة والتصحيح الإلكتروني بقيمة ٢٠٠ ألف جنيه لتطوير عمليات التصحيح الإلكتروني بالجامعة

