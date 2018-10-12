كارتيرون يسعى للاستفادة من فترة التوقف لتجهيز العائدين من الإصابة

أكد محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،أن الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون يتطلع لتحقيق أكبر مكاسب ممكنة خلال فترة توقف الدوري؛من أجل تجهيز اللاعبين العائدين من الإصابة، وأيضا بعض اللاعبين الذين لم يشاركوا بشكل أساسي الفترة الماضية من أجل إعلان جاهزية الجميع للمرحلة المقبلة.



وأضاف إن فترة التوقف فرصة مناسبة للاطمئنان على حالة المصابين وهم؛ حسام عاشور وسعد سمير وصلاح محسن وأحمد فتحي، وتجهيزهم للمرحلة القادمة التي تشهد العديد من المنافسات القوية والمهمة على كافة الأصعدة.



ومن المقرر أن يستأنف الأهلي تدريباته في التتش غدا السبت؛ استعدادا لرحلة السفر إلى الجزائر يوم 21 أكتوبر الجاري لمواجهة وفاق سطيف الجزائري يوم 23 من الشهر ذاته في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.