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توك شو

نصر سالم: خضنا حرب أكتوبر بلا إمكانات عسكرية..فيديو

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 11:43 ص
اللواء نصر سالم
اللواء نصر سالم
توك شو
قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أنه بالرغم من خروجنا من نكسة 1967 بلا جيش قوي، والاقتصاد كان في أسوأ حالاته، إلا أننا استطعنا النهوض مرة أخرى وتحقيق نصر أكتوبر العظيم. 

وتابع "سالم" فى مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر الفضائية الأولى المصرية اليوم، الجمعة، أن أي قرار عسكري يخضع لنوعين من المقارنة؛ العددية، والنوعية، مشيرًا إلى أنه في هذا الوقت لم تكن المقارنات في صالحنا للدخول في حرب.

وأشار "سالم" إلى أنه بالرغم من فقر الإمكانات العسكرية، إستطعنا تحقيق النصر في حرب أكتوبر المجيدة.

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