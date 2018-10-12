ناصر خليفة يكتب: اليقين بين شك الملحد واختلاف المتدينين

تشير الإحصاءات الدينية إلى أن أكثر من ثمانين في المائة من سكان العالم هم من أصحاب الديانات السماوية المسيحية والإسلامية واليهودية مع الديانات الأخرى كالبوذية والهندوسية والسيخ والبهائية، كل هذه الديانات واعداد المنتسبين على اختلاف مذاهبها وفرِقها وتفاصيل الإله عندهم -أسمائه وصفاته وتشريعاته ومقدساته- تؤكد على أن الإيمان بوجد إله هو الأصل في الأنسان وليس الإنكار ، ولعل النسبة الأقل ممن لا يدينون بدين ولا عقيدة وهم الملحدين، تزيدنا تأكدا ويقينا من أن الأصل هو الايمان والاستثناء هو الإلحاد .. ففي كتابه "الله" يقول الأديب الكبير عباس محمود العقاد : "ففي الطبع الإنساني جوع إلى الاعتقاد كجوع المعدة إلى الطعام ، ولنا أن نقول أن الروح تجوع كما يجوع الجسد، وأن طلب الروح لطعامها كطلب الجسد للطعام ، لا يتوقف على جودة الغذاء ولا على حلاوة المذاق ، بل يتوقف على شعور الغريزة بالحاجة إليه " ومن تفسير العقاد نستطيع القول بأن الاعتقاد في وجود إله هو إحساس فطري غريزي عند بني آدم، وأنه القاعدة في طبيعة وجوهر الإنسان، وأن الإلحاد وإنكار وجود الله أو عدم الاعتقاد فيه ورفض الإيمان به، لهو شعور خارج عن حدود الطبيعة الإنسانية، فهو مكتسب من دوافع مختلفة في حياة فرد معين في مجتمع ما، وربما جاء بسبب خلل نفسي وعقلي وقع في عقل وقلب الملحد لظروف اجتماعية و نفسية تعرض لها هذا الملحد أو ذاك، مما جعله يعلن رفضه لكل الأديان والمعتقدات السماوية بالكلية ،

فعندما تشاهد وتستمع لحوارات الملحدين تلاحظ عليهم أول ما تلاحظ؛ الارتباك وعدم الاتزان ، فهو شخص مهزوز ربما تجده يهزي بكلام لا يمت لا لعقل ولا لمنطق بصلة، في الوقت الذي يحاول إثبات وجهة نظره ورؤيته بالعقل والمنطق ! ،وربما تطاول على الذات الإلهية عن جهل وحماقة وأنه رب ظالم ! ولا أدري كيف يتهم من لا يعترف بوجود الله بأنه إله ظالم ويتسبب في متاعب الناس ؟!

-وربما اتفق معه بعض العلمانيين - دائما ما يحاول تصدير فكرة الطبيعة والعلم ، في محاولة عقيمة منه لإثبات عدم الجدوى من وجود إله يدير هذه المنظومة الكونية في الأرض وفي السماء .. وقد لا يفقه شيئا في العلم الذي اتخذ منه أسبابا قوية تدعم إلحاده وإنكاره وجود الله .. فقط هو اتخذ إلهه هواه ومزاجه الخاص قائدا لمركبة أفكاره الهشة، وهو مفتقد للسلام الداخلي ! فإذا كان الإلحاد حرية فكرية شخصية كما يدعون، فالأيمان بالله هو ايضا حرية فكرية وشخصية وعقائدية، ومن محور الحرية الشخصية ننعطف قليلا في اتجاه الاختلافات ، فلم يأت الاختلاف إلا من نظريات حرية الفكر وحرية الرأي، البشر سيبقون على اختلافاتهم حتى قيام الساعة ولن يتفقوا على شيء بالإجماع ابدا ، فإذا كان لدينا اختلاف على وجود الله فكيف لا يوجد خلاف بين البشر على مجرد قبول رأي الآخر أو حتى قبول الآخر نفسه ، فتاريخ الاختلاف ضارب في عمق الزمن، فمن بداية الخلق اختلف ابليس وخالف أمر ربه عندما رفض السجود لآدم، ومن قبله جادل الملائكة ربَهم وناقشوه في فكرة خلق آدم وجعله في الأرض خليفة .. ثم موقف آدم عندما خالف الأمر الإلهي وأكل من الشجرة المحرمة ! "وكان ما كان، وما كان كان مقدرا مسبقا" غادر آدم وحواء الجنة على متن أجنحة الملائكة متجهين إلى الأرض مباشرة، وفي رحلة الاختلاف حدث ولا حرج فيما حدث بين الأخوين قابيل وهابيل، عندما كان مقتل الأخير هو قيمة فاتورة الإختلاف، سددها هابيل من دمه ودموع أبيه وأمه ودموع كل البشر، كانت تلك الواقعة المؤسفة والحادث الأليم أول سابقة من نوعها ، أول جريمة قتل على الأرض، قتل الأخ شقيقه، نتيجة لإختلاف في الرأي دافعه الأنانية وأشياء أخرى ..!!





وكم قصت لنا الكتب السماوية وكتب المؤرخين عن اختلافات البشر وخلافاتهم باختلاف طباعهم وامزجتهم واهوائهم وافتتانهم وأفكارهم ودوافعهم وأطماعهم ومعتقداتهم ومذاهبهم وطوائفهم وعصبياتهم وجهلهم ..ليأتي الاختلاف الديني المذهبي من أشد الاختلافات فتنة والتي قامت على إثرها الحروب والقتال والإرهاب والدمار وكم زُهقت أرواح بريئة، وكم من أيادي ملطخة بدماء أبرياء ستبقى عارا على كل إرهابي ، وسيظل يذكرها التاريخ في باب أبشع الذكريات وفصل الموت ..

قرآن :

اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (69) ..