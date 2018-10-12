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محافظات

شاهد.. قرية تونس قبلة الجمال بالفيوم التي يزورها رئيس الوزراء غدا

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 01:25 م
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
يتفقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بصحبة عدد من الوزراء، غدا السبت، عددا من المشروعات السياحية والتنموية بمحافظة الفيوم ومن ضمنها قرية تونس السياحية.

وقرية تونس إحدى القرى التى قدر لها أن تتخلص من البطالة بفضل الفنانة التشكيلية السويسرية الجنسية إيفيلين بيوريه فالقرية التى تبعد حوالى 60 كيلو متر عن مدينة الفيوم وتابعة لمركز يوسف الصديق تحولت من قرية ريفية بسيطة شديدة الفقر إلى قبلة للجمال والفن والطبيعة الخلابة يتجه إليها عشاقها من جميع أنحاء العالم وأجبرت العديد منهم على ترك بلادهم من دول العالم الأول ليقيمون فيها.

وبمجرد أن تصل إلى قرية تونس قد لا تصدق نفسك إنك فى قرية مصرية نظرا لموقعها الممتاز الذي تحولت الى أعظم قرية مصرية وقبلة عالمية للفن.

ففى منزل يغلب عليه الطابع الفنى وأساسه الطابع الريفى البسيط يحيط به سور من الحجر والطوب اللبن يتوسط مناظر طبيعية خلابة من الأشجار والنجيل يطل على بحيرة قارون، تعيش إيفلين بوريه السويسرية الأصل والتى أكملت الرابعة والسبعون من عمرها، قضت منهم 48 عاما فلاحة مصرية فى بيتها الريفى بقرية تونس التابعة لمركز يوسف الصديق بالفيوم، عشقت مصر فتركت بلدها سويسرا، فهي خريجة فنون تطبيقية جاءت إلى مصر فى أوائل الستينيات مع والدها حيث كان عمله، عشقت الحياة بالقرية فقررت قضاء بقية عمرها منذ عام 1965.

عندما حضرت إلى هذه القرية بصحبة زوجها فى ذلك الوقت الشاعر الغنائى سيد حجاب وأعجبها المكان، قررت الإقامة فيه طيلة حياتها بل أنها كما تذكر تتمنى أن تدفن فى حديقة المنزل بعد وفاتها ولا تفكر فى العودة لبلدها الأصلى سويسرا إلا للزيارات فقط .

عاشت إيفلين بين فلاحات القرية كواحدة منهن حتى الآن، وافتتحت مدرسة لتصنيع الخزف، وقامت بتدريب معظم فتيات القرية الى أن استقلوا عنها وافتتحوا ورش لصناعة الخزف كوظيفة يعملون فيه وتدر دخل عليهم.
شاهد.. قرية تونس قبلة الجمال بالفيوم التي يزورها رئيس الوزراء غدا
شاهد.. قرية تونس قبلة الجمال بالفيوم التي يزورها رئيس الوزراء غدا
شاهد.. قرية تونس قبلة الجمال بالفيوم التي يزورها رئيس الوزراء غدا
شاهد.. قرية تونس قبلة الجمال بالفيوم التي يزورها رئيس الوزراء غدا
شاهد.. قرية تونس قبلة الجمال بالفيوم التي يزورها رئيس الوزراء غدا

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