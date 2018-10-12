وكيل زراعة الغربية: حصر أعداد المزارعين لبدء تسليمهم الكروت الذكية

أكد المحاسب على بيومي عبد الجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية أن المديرية وضعت آليات واستراتيجيات عاجلة تستهدف تفعيل الكروت الذكية بالجمعيات الزراعية لصرف حصص الأسمدة الزراعية المدعمة لكافة المزارعين على مستوي قري ومراكز طنطا والمحلة وزفتي وكفر الزيات وسمنود وقطور والسنطة وبسيون.



وأعطى وكيل الوزارة توجيهاته إلى مساعديه بالضرورة التنسيق بين مديري الإدارات الزراعية والجمعيات لحصر أعداد المزارعين وإعداد قوائم وكشوف بأسمائهم بشكل دوري سعيا فى البدء فى توزيع كروت الجمعية المخصصة للصرف التقاوي والأسمدة الزراعية.



وأشار "عبد الجواد " إلى أنه تم رفع حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى للبدء فى استقبال وتخزين محاصيل الموسم الشتوي عقب انقضاء تشوين محصول الأرز والقطن بكافة الهناجر والشون حفاظا على الصالح العام.



من ناحية أخرى أعلن وكيل الوزارة أنه تم التأكيد على ضرورة شن حملات وتوقيع غرامات على المزارعين وأصحاب الأراضي المشاركين فى ظاهرة حرق قش الأرز بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة لافتا بقوله "لا تهاون مع من يخالف لوائح والتعليمات الدولة وكلنا لازم نخاف على بعض ومركب واحدة وتحيا مصر" .



وجدير بالذكر أن المستهدف لهذا العام من محصول القمح 144 ألف فدان، بأصناف " جميزة (9، 11)، ومصر (1، 2 )، وسدس (12، 14)، وجيزة (79، 171)، وسخا (93، 94) "، بينما المستهدف من الفول البلدي 5 آلاف فدان، بأصناف " سخا 4، وجميزة 716 تقاويم أساسي "، أما المستهدف من البصل 44 ألف فدان، البطاطس 15 ألف فدان.



أما عن المستهدف من الزراعات التعاقدية البنجر، فيتم التعاقد مع شركات إنتاج السكر، ومن المستهدف زراعة 22 ألف فدان، منزرع منها حاليا 13 ألفا و300 فدان كعروة أولى، وجار زراعته كعروة ثانية وثالثة حتى الأول من ديسمبر، أما عن الكتان فيتم التعاقد مع شركة طنطا للزيوت والكتان، ومستهدف منه زراعة 3 آلاف فدان.

