طريقة عمل فطائر الجبنة والزيتون بأسهل الخطوات

نقدم لكم طريقة عمل فطائر الجبنة والزيتون، وذلك من مطبخ الشيف غادة التلي، مقدمة برنامج زعفران وفانيلا، المذاع على قناة "سي بي سي سفرة".



مقادير فطائر الجبنة والزيتون:



3 أكواب دقيق

ملعقة كبيرة خميرة

بيضة

ربع كوب لبن بودرة

ثلث كوب زيت

ملعقة كبيرة سكر

رشة ملح

ماء للعجن

زيتون أخضر

جبنة فيتا



طريقة تحضير فطائر الجبنة والزيتون:



* باستخدام عجان كهربائي يخلط الدقيق مع الخميرة واللبن البودرة والسكر ورشة الملح

* يضاف إلى تلك المكونات الزيت والبيض وتعجن جيدا

* يضاف إلى المكونات الماء، وتعجن جيدا حتى الحصول على عجينة طرية ومتماسكة

* تترك لتخمر

* تُلَفّ مثل الحلقة، تشكل 3 حلقات، وتلصق بجانب بعضها في صينية عليها ورق زبدة

* توضع حبات الزيتون في الحلقات ثم تستخدم عودين خشب لضم الحلقات على بعضها لتشكيل وردة

* تدخل فرن ساخن حتى تحمر وتقدم ساخنة