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حوادث

ضبط 268 مخالفة مرافق متنوعة بأسوان

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 01:30 م
حملات امنية - أرشيفية
حملات امنية - أرشيفية
شاذلى عبد الفتاح
شن رجال الأمن بأسوان، حملة، في مجال قضايا المرافق، وفرض الانضباط بالشارع.

وأسفرت الحملة عن ضبط 268 مخالفة مرافق متنوعة، شملت " 193 حالة إشغال بالطريق العام، و 73 مضبوطات إشغال طريق تم رفعها وإيداعها بمخازن مجلس المدينة، وتحرير 2 محضر تلوث بيئة .

ورسخت هذه الجهود الشعور بالأمن وتعميق الثقة لدى المواطنين فى جهاز الشرطة، وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

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