ضبط 268 مخالفة مرافق متنوعة بأسوان

شن رجال الأمن بأسوان، حملة، في مجال قضايا المرافق، وفرض الانضباط بالشارع.



وأسفرت الحملة عن ضبط 268 مخالفة مرافق متنوعة، شملت " 193 حالة إشغال بالطريق العام، و 73 مضبوطات إشغال طريق تم رفعها وإيداعها بمخازن مجلس المدينة، وتحرير 2 محضر تلوث بيئة .



ورسخت هذه الجهود الشعور بالأمن وتعميق الثقة لدى المواطنين فى جهاز الشرطة، وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.



