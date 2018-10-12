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حوادث

ضبط 3 أشخاص لقيادة سيارات تحت تأثير المخدرات بسوهاج

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 01:34 م
حملات امنية
حملات امنية
خالد رياض
تمكنت حملة أمنية لضباط مباحث المرور بسوهاج من ضبط 3 أشخاص لقيادتهم السيارات تحت تأثر "الترامادول والحشيش".

كان مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا بضبط كل من حمدي.ك.خ، ج مركز أخميم أثناء قيادته سيارة نقل وتعاطي مخدر الترامادول، عصمت.ن.ب، يقيم مركز طهطا لقيادته سيارة نقل، وتعاطي الترامادول، وأحمد.ف.ا.م، يقيم مركز سوهاج، لقيادته سيارة نقل وتعاطي "ترامادول و حشيش".

تم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة.

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