ضبط 3 أشخاص لقيادة سيارات تحت تأثير المخدرات بسوهاج

تمكنت حملة أمنية لضباط مباحث المرور بسوهاج من ضبط 3 أشخاص لقيادتهم السيارات تحت تأثر "الترامادول والحشيش".



كان مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا بضبط كل من حمدي.ك.خ، ج مركز أخميم أثناء قيادته سيارة نقل وتعاطي مخدر الترامادول، عصمت.ن.ب، يقيم مركز طهطا لقيادته سيارة نقل، وتعاطي الترامادول، وأحمد.ف.ا.م، يقيم مركز سوهاج، لقيادته سيارة نقل وتعاطي "ترامادول و حشيش".



تم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة.

