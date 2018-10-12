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حوادث

حبس مسافر بمطار سوهاج لسرقته هاتف محمول من آخر

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 01:39 م
مجمع محاكم سوهاج
مجمع محاكم سوهاج
خالد رياض
أمرت النيابة العامة بمركز جرجا بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات لسرقته هاتف محمول من مسافر داخل مطار سوهاج بعد إنهاء إجراءات سفرهما.

وتلقي مدير أمن سوهاج، إخطارا بورود محضر مركز شرطة جرجا محرر بمعرفة قسم شرطة مطار سوهاج الدولي يتضمن شكوى مينا روحي موسي،22 عاما عامل ويقيم فرشوط – قنا باكتشافه فقد هاتفه المحمول عقب تجاوزه لبوابة كشف المعادن بالمطار لإنهاء إجراءات سفره لدولة الإمارات "الرحلة رقم 671 التابعة للشركة العربية للطيران".

وبتفريغ كاميرات المراقبة تبين قيام "محمود.م.هـ" 44 عاما حاصل علي دبلوم صناعي ويقيم بناحية الدويرات دائرة مركز المنشاه بسرقة الهاتف "حال إنهاء إجراءات سفره على ذات الرحلة" بضبط المتهم ومواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

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