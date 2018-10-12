حبس مسافر بمطار سوهاج لسرقته هاتف محمول من آخر

مفيدة شيحة في ندوة صدى البلد: الستات ميعرفوش يكدبوا أصبح مدرسة إعلامية.. ومعروفة بعدائي للرجال.. وهذا رأيي في رضوى الشربيني.. وفخورة إن بنتي عندها 21 سنة ومش باين عليّ