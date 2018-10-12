ضبط 50 قضية تموينية بسوهاج

تمكنت حملة أمنية لضباط مباحث التموين بسوهاج من ضبط 50 قضية متنوعة.



كان مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا بتنفيذ حملة أمنية لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية أسفرت عن ضبط 50 قضية، كما تم ضبط محمد ع م س، 42 عاما صاحب مخزن مواد غذائية ويقيم دائرة مركز المنشاه لحيازته سلع غذائية مجهولة المصدر بدون فواتير، ومجدي.ح.ح.ص ، 55 عاما مدير مسئول مكتبة، ويقيم دائرة مركز أخميم لحيازة وعرض سلع مجهولة المصدر بدون فواتير – تم ضبط 780 قطعة أدوات مكتبية.



كما تم ضبط قضايا "أنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، عدم الإعلان عن الأسعار، عدم حمل شهادة صحية، عدم الاعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، عدم صرف بون خبز للمواطنين".



وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة.