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محافظات

وضع بلدورات على الطريق السريع أمام قرية قلما بقليوب للحد من الحوادث.. صور

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 01:38 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
كلف مدير أمن القليوبية، مدير الإدارة العامة للمرور سرعة وضع بلدورات فى الجزيرة الوسطى بين الطريقين المتجه من وإلى القاهرة أمام مدخل قرية قلما، وترك فتحة دخول وخروج للمشاة والسيارات فقط أمامها مباشرة إلى جانب تكثيف وضع الإشارات الضوئية.

وقال مدير الأمن، إن البلدورات سيتم وضعها على مسافة 800 متر هي مساحة طول الكوبرى المزمع إنشاؤه فى هذا المكان بين الطريقين لمنع مرور السيارات، وتداخلها بين الطريقين ما يعرض حياة الناس والركاب للخطر.

جاء ذلك خلال لقاء مدير الأمن بأهالى القرية على خلفية شكاوى واستغاثات أرسلوها للمديرية حول سقوط متوفيين ومصابين يوميًا على الطريق الزراعى بسبب توقف العمل فى إنشاء كوبرى أمام القرية أسوة بباقى القرى التى تقع على الطريق الزراعى السريع.

وقرر مدير الأمن، أنه "سيتم تحسين الإنارة على الطريق بطول القرية بالتنسيق مع محافظة القليوبية ومجلس المدينة، ووضع كشافات عالية الإضاءة وتكثيف نشر الرادارات لرصد المخالفين والحد من وقوع الحوادث المرورية بالمنطقة".
وضع بلدورات على الطريق السريع أمام قرية قلما بقليوب للحد من الحوادث.. صور
وضع بلدورات على الطريق السريع أمام قرية قلما بقليوب للحد من الحوادث.. صور
وضع بلدورات على الطريق السريع أمام قرية قلما بقليوب للحد من الحوادث.. صور

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